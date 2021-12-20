Банальная зимняя ситуация – пришли утром к автомобилю, а он покрыт льдом, да еще и так сильно, что "дворники" крепко примерзли к лобовому стеклу. Даем несколько действенных советов, как эту проблему решить.

Если доступ в салон возможен (ведь бывает, что примерзают и двери), проще всего запустить двигатель и направить поток воздуха климатической системы на лобовое стекло. Оно при этом не треснет, поскольку воздух мгновенно не прогреется. В этом смысле встроенный электрический обогрев опаснее – он начнет действовать почти сразу, поэтому его лучше включить чуть позже.

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Если есть скребок ото льда, попробуйте очистить стекло механически, пока оно нагревается со стороны салона (процесс ускорится). Если в багажнике есть канистра с зимним омывателем или специальное средство для размораживания стекла, можно использовать их – спирт может помочь ослабить ледяную хватку. Только не надо пользоваться штатной системой омывания стекла, потому что вместе с ней “проснутся” и стеклоочистители, а они примерзли, вы же помните?

Важно! Ни в коем случае нельзя поливать замерзшее стекло кипятком – трещина будет гарантирована. Не стоит также пытаться оторвать примерзший стеклоочиститель руками – сломаете.

В советское время с примерзанием “дворников” боролись очень просто – их просто снимали и забирали домой. Сегодня так уже никто не делает, но все еще можно услышать советы “экспертов” вроде подложить что-то между щеткой стеклоочистителя и стеклом или задрать стеклоочистители вверх. Оба этих совета имеют недостатки – со временем “дворники” перестанут должным образом прижиматься к стеклу, из-за чего качество очистки снизится, а задранные “дворники” вам могут сломать дворовые хулиганы ради собственной забавы.

Встречается и такая рекомендация: заранее обрабатывать щетки стеклоочистителей силиконовыми средствами. Правда, непосредственно перед парковкой такое, как правило, делать никто не будет, ведь мы всегда куда-то спешим. А если обработать “дворники” наперед, то за день от силикона может ничего не остаться. Да и качество очистки стекла может измениться не к лучшему.

Итак, не делайте глупостей и резких движений – если “дворники” примерзли, прогревайте стекло из салона, немного поработайте скребком и все будет хорошо.