Склоочисники Bosch недарма користуються заслуженою популярністю серед автовласників: кожна модель цього виробу перед запуском у серійне виробництво тестується у максимально екстремальних умовах.

Лише на перший погляд здається, що склоочисники – простий продукт, який складається з корпусу та гуми. Насправді ця деталь виконує величезну роботу, яка має суттєве значення для безпеки водіння.

За період експлуатації кожен склоочисник виконує понад 750 тисяч робочих циклів, очищаючи площу близько 80 футбольних полів. І це за несприятливих погодних умов – дощ, злива, град, сніг чи під час налипання криги і мокрого снігу.

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Саме тому склоочисники Bosch перед тим, які піти у серію, підтверджують свою ефективність за допомогою низки тестувань. Для цього інженери компанії випробовують їх з використанням спеціальних приладів.

Випробування в лабораторії Bosch поділяються на чотири категорії: ефективність очищення, вплив навколишнього середовища, тести на навантаження та довговічність.

Ефективність очищення тестується на випробувальному стенді, який повторює вітрове скло автомобіля. На ньому імітуються різноманітні дорожні та погодні умови.



Спочатку спостерігають за якістю очищення. Продуктивність склоочисників оцінюється за кількома показниками. Тест-інженери слідкують за формуванням смуг або розводів на вітровому склі, залишків води або будь-яких інших слідів, залишених склоочисниками.

В акустичній лабораторії перевіряється вся система склоочисників, щоб звести до мінімуму будь-які скрипи, вібрацію чи шуми під час очищення вітрового скла. Мета – підвищити комфорт в авто шляхом зменшення небажаних звуків.

В аеродинамічній трубі або на випробувальному треку експерти також перевіряють, чи склоочисники зберігають контакт із вітровим склом навіть на високих швидкостях, забезпечуючи їх ефективність під час швидкої їзди.

Але це ще не все. Склоочисники Bosch також проходять випробування в екстремальних умовах. Перш за все, звертають увагу на їх стійкість до сонячного світла. На склоочисники надходить надмірне випромінювання ультрафіолету протягом тривалого часу. Після цього та впливу високих температур перевіряється пружність гуми склоочисника та її функціональність.

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Склоочисники мають витирати скло від вологи, і не завжди це чиста вода! Тому наступним етапом тестування стає їх використання в сольовому розчині. При цьому перевіряється стійкість склоочисників та їх складових до корозії. Далі у випробувальному центрі Bosch склоочисники проходять численні циклічні випробування за різних температур, починаючи від надзвичайно низьких до надзвичайно високих. Тести вважаються успішними, якщо в гумі склоочисника немає тріщин, деформацій і значної втрати якості очищення.

В північних регіонах, та й в Україні, склоочисники піддаються сильному навантаженню. І для цього існують випробування на замерзання при температурах -20°C, а також на снігове та кригове навантаження. А далі в лабораторії Bosch перевіряють довговічність: існує спеціальне випробування на витривалість, імітуючи 750 000 циклів протирання.

Міцність інших елементів склоочисників (окрім гуми), наприклад, корпусів чи адаптерів, перевіряється іншими спеціалізованими тестами.

Але існує ще й прихована загроза для склоочисників. Вона полягає в очищувачах і хімікатах, які можуть потрапити на скло автомобіля. Тож на склоочисники наносять різні агресивні хімічні речовини, після чого аналізують під мікроскопом, щоб визначити, чи залишилися сліди хімічних речовин.

Лише тоді, коли усі вимоги випробування виконані, а результат очищення бездоганний, гума чи щітки склоочисника схвалюються до виробництва під брендом Bosch. Мета тестування полягає в тому, щоб склоочисники були ефективними протягом усього терміну служби.

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Чому склоочисникам Bosch можна довіряти:

Висока ефективність очищення

Тиха робота

Збільшений термін служби

Легке встановлення

Безпека за будь-яких погодних умов

Експерти Bosch оцінюють усі результати випробувань відповідно до суворих стандартів якості та постійно вдосконалюють склоочисники Bosch. Лише за допомогою такого підходу можна задовольнити високі стандарти якості склоочисників Bosch, гарантуючи чітку видимість в автомобілі та підвищену безпеку.

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