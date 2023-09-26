У нових датчиках використовується та ж технологія, що й у кажанів.

Шосте покоління ультразвукового датчика дозволяє просто та зручно паркуватися у дуже обмеженому просторі, маневрувати вузькими місцями й здійснювати автоматичне/віддалене паркування. Система підтримує функції екстреного гальмування на низьких швидкостях завдяки оперативній реакції на різні перешкоди (наприклад, пішоходів або стовпи).

Також у тему паркування в столиці знову стало платним

Ультразвукові датчики Bosch визначають відстань до перешкод і контролюють простір під час паркування і маневрування. Датчик Bosch 6 покоління працює на основі ультразвуку. Він використовує ехо-технологію зі змінною частотою ультразвуку в діапазоні 43 кГц – 60 кГц.

Ультразвукові датчики Bosch працюють за принципом звукового висотоміра, за допомогою якого орієнтуються, наприклад, і кажани. Датчики посилають короткі ультразвукові імпульси, які відбиваються бар'єрами. Ехосигнали реєструються датчиками та оцінюються центральним блоком керування. Вони сканують узбіччя і передають дані про оточення автомобіля на блок управління Park Pilot. Паркувальний помічник (за наявності цієї опції в авто) керує автомобілем навіть у тісних місцях для паркування. Одним натисканням кнопки помічник паркує автомобіль. Водієві залишається тільки прискорюватися і гальмувати.

Ультразвуковий датчик доступний у трьох варіантах механічно сумісних датчиків:

Дальність виявлення: макс. 2,5 м, мін. 15 см; наявність предмета 6 см

Дальність виявлення: макс. 4,5 м, мін. 15 см; наявність предмета 6 см

Дальність виявлення: макс. 5,5 м, мін. 15 см; наявність предмета 3 см (варіант як для легкових автомобілів, так і для позашляховиків).

Компанія Bosch має понад 20 років досвіду розробки та виробництва ультразвукових датчиків. Сьогодні з конвеєра автовиробників сходять автомобілі, оснащені 12-канальною, 8-канальною або 4-канальною системою ультразвукових датчиків Bosch.