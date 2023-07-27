На початку війни в КМДА обіцяли, що паркування у столиці буде безкоштовним упродовж воєнного стану. Зараз столична влада знову відновила збір коштів за паркування автомобілів.
Оплачувати паркування пропонують тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні – паркування залишається безкоштовним.
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Оплатити паркування можна через застосунок Київ Цифровий в кілька кроків:
- Виберіть «Сервіси водія» → «Погодинне паркування».
- Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його.
- Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку.
- Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу.
- Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.
У застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично – о 22:00.
Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто.
Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця.
Користувач Київ Цифровий може додати кілька номерів автомобілів в застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний з них в меню погодинного паркування.
Сплатити можна банківською карткою, Apple Pay або Google Pay. На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку.