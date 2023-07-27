В начале войны в КГГА обещали, что парковка в столице будет бесплатной во время военного положения. Сейчас столичные власти снова возобновили сбор средств за парковку автомобилей.

Оплачивать парковку предлагают только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни – парковка остается бесплатной.

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Оплатить парковку можно через приложение Киев Цифровой в несколько шагов:

Выберите «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка». Выберите номер авто из списка или укажите его. Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении. Нажмите «Начать парковку». Начнется счет времени. Нажмите «Завершить парковку», как только автомобиль покинет паркинг.

Стоимость парковки зависит от зоны и типа транспортного средства:

Размер штрафа за неуплаченную парковку составляет 20-кратную стоимость одного часа стоянки.

В приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически – в 22:00.

Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении, независимо от местонахождения авто.

Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца.

Пользователь Киев Цифровой может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать требуемый из них в меню почасовой парковки.

Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay. На муниципальных парковках не принимают наличные.