В начале войны в КГГА обещали, что парковка в столице будет бесплатной во время военного положения. Сейчас столичные власти снова возобновили сбор средств за парковку автомобилей.
Оплачивать парковку предлагают только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни – парковка остается бесплатной.
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Оплатить парковку можно через приложение Киев Цифровой в несколько шагов:
- Выберите «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка».
- Выберите номер авто из списка или укажите его.
- Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении.
- Нажмите «Начать парковку». Начнется счет времени.
- Нажмите «Завершить парковку», как только автомобиль покинет паркинг.
Стоимость парковки зависит от зоны и типа транспортного средства:
Размер штрафа за неуплаченную парковку составляет 20-кратную стоимость одного часа стоянки.
В приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически – в 22:00.
Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении, независимо от местонахождения авто.
Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца.
Пользователь Киев Цифровой может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать требуемый из них в меню почасовой парковки.
Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay. На муниципальных парковках не принимают наличные.