В новых датчиках используется та же технология, что и у летучих мышей.

Шестое поколение ультразвукового датчика позволяет просто и удобно парковаться в очень ограниченном пространстве, маневрировать по узким местам и осуществлять автоматическую/удаленную парковку. Система поддерживает функции экстренного торможения на низких скоростях благодаря оперативной реакции на разные помехи (например, пешеходов или столбы).

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Ультразвуковые датчики Bosch определяют расстояние к помехам и контролируют пространство при парковке и маневрировании. Датчик Bosch 6 поколения работает на основе ультразвука. Он использует эхо-технологию с изменяющейся частотой ультразвука в диапазоне 43 кГц – 60 кГц.

Ультразвуковые датчики Bosch работают по принципу звукового высотомера, с помощью которого ориентируются, например, и летучие мыши. Датчики посылают короткие ультразвуковые импульсы, отражаемые барьерами. Эхо-сигналы регистрируются датчиками и оцениваются центральным блоком управления. Они сканируют обочину и передают данные об оцеплении автомобиля на блок управления Park Pilot. Парковочный помощник (при наличии такой опции в автомобиле) управляет автомобилем даже в тесных парковочных местах. Одним нажатием кнопки помощник паркует автомобиль. Водителю остается только ускоряться и тормозить.

Ультразвуковой датчик доступен в трех вариантах механически совместимых датчиков:

Дальность обнаружения: макс. 2,5 м, мин. 15 см; наличие предмета 6 см

Дальность обнаружения: макс. 4,5 м, мин. 15 см; наличие предмета 6 см

Дальность обнаружения: макс. 5,5 м, мин. 15 см; наличие предмета 3 см (вариант как для легковых автомобилей, так и внедорожников).

Компания Bosch имеет более 20 лет опыта разработки и производства ультразвуковых датчиков. Сегодня с конвейера автопроизводителей сходят автомобили, оснащенные 12-канальной, 8-канальной или 4-канальной системой ультразвуковых датчиков Bosch.