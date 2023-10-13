Дизельні двигуни мають незаперечні переваги перед іншими видами моторів – висока потужність, ефективність роботи та надзвичайна довговічність. Однак запорукою їх довгої та стабільної роботи є дотримання правил експлуатації, постійний догляд, своєчасне обслуговування й якісний ремонт.

Дизельні двигуни цінують ті автовласники, яким потрібна економічність та високий крутний момент. Проте, щоб служити вірою і правдою, дизельні агрегати потребують своєчасного обслуговування та кваліфікованого ремонту. Їх варто довірити лише спеціалісту.

Оптимізуйте інтервали ТО

Регулярна заміна моторної оливи і фільтрів – це один із найважливіших аспектів обслуговування дизельного двигуна. Ці мотори мають складну систему змащування, тому вони потребують саме тієї оливи, яка рекомендована заводом-виробником. Разом з оливою завжди міняється і масляний фільтр, який також має бути належної якості.

Своєчасна заміна оливи дуже важлива під час експлуатації дизельних авто. Фото Bosch

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Особливу увагу слід приділяти паливному та повітряному фільтру, адже вони мають визначальне значення в експлуатації двигуна. Зазвичай заміна цих фільтрів регламентується виробником при досить великих пробігах. Але у деяких випадках, наприклад при експлуатації запиленими чи ґрунтовими дорогами, заміну повітряного фільтра слід проводити частіше, ніж вказано в картах техогляду.

Річ у тім, що усі сучасні дизелі оснащені турбонаддувом, а забитий повітряний фільтр може серйозно нашкодити турбіні. Причому шкоду двигуну приносять як забиті фільтри, так і вироби поганої якості, які пропускають бруд.

Аналогічна ситуація з паливним фільтром – якщо є сумніви у чистоті пального, інтервал заміни паливного фільтра також бажано зменшити, аби вберегти від виходу з ладу дорогий паливний насос та форсунки. Щоб точно бути впевненим у високій якості фільтра, слід купувати їх лише в перевірених виробників.

Фільтри мають бути якісними, краще – відомого виробника. Фото Bosch

Також не слід забувати про обслуговування газорозподільного механізму. Більшість легкових автомобілів з дизельним двигуном мають ремінь ГРМ, який необхідно міняти разом з усіма роликами. Якщо цього вчасно не зробити, наслідки для двигуна будуть дуже сумні.

«Вказані виробником інтервали технічного обслуговування актуальні для переважної більшості користувачів. Але експлуатація у нестандартних умовах може вимагати скорочення міжсервісних пробігів. Спеціалісти «Бош Авто Сервіс» завжди звертають увагу на особливості експлуатації і дають необхідні рекомендації з цього приводу», – каже керівник «Бош Дизель Центру Авторитм» у Львові Михайло Телюк.

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Використовуйте якісне пальне

Якість дизельного пального має велике значення для довговічності і продуктивності двигуна. Заправляйте автомобіль на надійних заправках, які пропонують високоякісне пальне. Уникайте дешевих або низькоякісних видів пального, які можуть містити забруднення або воду.

Переважна більшість випадків виходу з ладу деталей паливної апаратури стається через потрапляння в систему палива невідповідної якості, з домішками або з недостатньою фільтрацією. Наслідки лише однієї такої заправки можуть бути дуже дорогими з точки зору ремонту.

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Звертайтесь лише на професійні СТО

Якщо автомобіль не новий і вже вийшов з гарантійного періоду, ремонтувати авто в офіційних дилерів дорого. Адже вони не пропонують спеціалізованого ремонту вузлів та агрегатів, які вийшли з ладу. Водночас «у гаражах» не здатні впоратись з ремонтами сучасних систем автомобілів.

«Ремонт дизельної апаратури вимагає не лише наявності сучасного діагностичного обладнання та інструменту, але й висококваліфікованого персоналу. Механіки «Бош Авто Сервіс» регулярно проходять навчання і здатні забезпечити діагностику та ремонт згідно з технічними вимогами заводу-виробника будь-яких сучасних дизельних автомобілів», - запевняє Михайло Телюк.

Що стосується цін на діагностичні та ремонтні роботи, то «Бош Авто Сервіс» можна назвати оптимальним варіантом, оскільки обслуговуватись тут значно дешевше, аніж на офіційних дилерських СТО. При цьому на всі застосовані деталі та виконані роботи діє гарантія. Наприклад, всесвітньо відомий бренд Bosch забезпечує 12 місяців гарантії на свою продукцію.

СТО з назвою «Бош Авто Сервіс» може виконувати діагностику сучасних дизельних систем Commоn Rail на автомобілі, а от професійним ремонтом займаються на «Бош Дизель Сервіс» або «Бош Дизель Центр». Наразі в Україні діє 15 таких спеціалізованих СТО, які ремонтують дизельні двигуни. Рекламна інформація

Висновок Авто24

Дизельні двигуни – потужні і довговічні агрегати, але вони вимагають правильного та своєчасного обслуговування й ремонту. Правильна експлуатація, регулярна заміна оливи і фільтрів, використання якісного пального, обслуговування на професійних СТО - це ключові аспекти догляду за дизельним двигуном. Пам'ятайте, що дизельний двигун, за яким добре слідкують, може служити дуже довго і не приносити власнику жодних проблем.