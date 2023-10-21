Під час перевзування у зимову гуму варто звернути увагу на елементи гальмівної системи. Адже гальма – запорука безпеки на дорозі, вас та оточуючих.

Шинники рекомендують встановлювати зимову гуму, якщо середньодобова температура опускається нижче +7 градусів за Цельсієм.

У народі кажуть, що авто потрібно “перевзувати”, коли у домівках вмикають опалення, або коли стрілки годинників переводять на годину назад. Усі ці події відбуваються приблизно в один час.

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Та не лише шини забезпечують безпеку під час зимової експлуатації. Щоб почуватися впевнено на дорозі взимку, має бути справною гальмівна система. А перевірку основних її компонентів легко зробити, коли колеса зняті.

Гальмівні колодки

Перше, на що потрібно звернути увагу – залишкова товщина гальмівних колодок. Залишкова товщина фрикційного матеріалу 2 – 3 мм вважається критичною. Якщо залишок колодки наближається до цих значень, слід готуватись до заміни колодок. Зазвичай ресурс колодок становить 30-60 тисяч кілометрів, але він сильно залежить від умов водіння та навколишнього середовища.

Суміш фрикційного матеріалу складається з 25 компонентів, пропорції яких впливають на експлуатаційні параметри

Багато сучасних автомобілів оснащено спеціальними електричними датчиками, встановленими у гальмівну колодку, які активують світловий індикатор на приладовій панелі, коли виявляють їх надмірний знос. Існують також механічні датчики зносу — вони видають звук пищання, якщо колодка зносилася. Проте саме візуальний огляд дозволяє заздалегідь виявити необхідність заміни і підготуватись до неї.

Якщо під час огляду встановлено, що товщина фрикційного матеріалу наближається до критичних значень, ви матимете час, щоб заздалегідь вибрати та придбати оптимальні за ціною та якістю гальмівні колодки. Віддавати перевагу рекомендуємо колодкам відомого виробника, який має у цьому достатній досвід. Наприклад, Bosch розробляє гальма для багатьох автовиробників і пропонує гальмівні колодки майже для усіх марок та моделей авто.

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Незалежно від того, на яке авто призначені гальмівні колодки, Bosch підходить до їх виробництва з однаковою німецькою педантичністю. В компанії впевнені, що якісні колодки мають відповідати трьом основним вимогам: безпека, комфорт і зносостійкість. Щобільше, всі ці фактори мають узгоджуватися між собою. Суміші фрикційного матеріалу складаються з 25 компонентів, і їх пропорції є дуже важливими для досягнення якості та продуктивності роботи гальмівних колодок.

Гальмівні колодки – дуже важливий елемент безпеки, на якому не варто економити. Bosch – провідний виробник запчастин для більшості європейських автовиробників

Ще одна важлива складова проєктування колодок – для кожної моделі автомобіля потрібне індивідуальне рішення конструкції. Щоб зменшити шум, в колодках по-різному розміщені дощова канавка та фаска (скос боків накладки). Демпферні пластини також мають різну форму. Весь комплекс конструктивних рішень гальмівних колодок Bosch гарантує безпеку та комфорт шляхом активного поглинання вібрації та шуму.

Гальмівні диски

Зняті колеса дозволяють ретельно оглянути гальмівні диски. Якщо диски мають тріщини, радіальні подряпини, ознаки нерівномірного зносу або інші візуальні дефекти, їх слід замінити. Одним з найважливіших параметрів є товщина гальмівного диска. Мінімально допустиме значення, як правило, зазначене на самому диску, Але якщо його не видно, слід звернутись до технічної документації.

Як правило, гальмівні диски здатні “пережити” 2-3 комплекти гальмівних колодок. Тобто їх нормальний ресурс складає від 60 до 180 тисяч кілометрів і залежить, в першу чергу, від умов водіння.

Унікальна технологія виготовлення покращує тепловіддачу дисків Bosch, що знано поліпшує їх безпеку та ресурс.

Економити на гальмівних дисках та купувати деталі сумнівної якості не варто. Адже гальмівний диск – основа гальмівної системи, яка повинна витримувати великі механічні та термічні навантаження під час гальмування.

Компанія Bosch є провідним виробником гальмівних дисків для більшості європейських автовиробників, отже тут виробляють гальмівні диски високої якості. Для цього використовують найсучасніше обладнання, яке забезпечує мінімальні допуски щодо розмірів. Унікальна технологія високовуглецевого лиття (чавун з великим вмістом графіту) покращує тепловіддачу дисків Bosch. Це зменшує температурні перепади та теплові деформації, що забезпечує більш тривалий термін служби, кращу міцність і гальмування без вібрації.

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Гальмівна рідина

Гальмівна рідина потребує періодичної заміни. Більшість автовиробників рекомендують міняти її раз на два роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. Причому основним критерієм заміни є саме вік рідини, оскільки з часом вона набирає в себе вологу з повітря. Наявність вологи у гальмівній рідині знижує її температуру кипіння, що призводить до утворення бульбашок пари в ній під час гальмування, а результатом цього є критичне зниження ефективності роботи гальмівної системи.

Слід зважати також і на те, що наявність вологи у гальмівній рідині може призвести до корозії компонентів гальмівної системи. І в кращому випадку – це додаткові витрати на ремонт.

Гальмівна рідина Bosch ENV6 має збільшений строк служби, покращені характеристики та може замінити майже всі інші гальмівні рідини.

Для перевірки гальмівної рідини існує два типи приладів. Ті, що простіші та доступніші, визначають кількість води у гальмівній рідині за її електропровідністю. Але, зважаючи на велику кількість різних присадок у гальмівній рідині, такий метод є дуже неточним. Більш досконалі, такі як тестер гальмівної рідини Bosch BFT 100, вимірює фактичну температуру кипіння через її нагрівання. Такий метод оцінки температури кипіння є найбільш об’єктивним і точним. Bosch рекомендує виконувати заміну гальмівної рідини при температурі кипіння нижче 180 °C відповідно до галузевих стандартів.

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Обираючи гальмівну рідину, слід орієнтуватись на рекомендації автовиробника. Однак існують універсальні рідини, які підходять для більшості автомобілів. Наприклад, гальмівна рідина Bosch ENV6 може бути використана на заміну практично всіх попередніх типів гальмівних рідин, для механізмів, випущених з 1990 року: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 (крім LHM).

Сервісні станції Bosch мають усе необхідне обладнання для перевірки та заміни гальмівної рідини

Важливим нюансом є не лише значно кращі властивості Bosch ENV6 у порівняні з іншими рідинами, але й більший термін служби. У той час як рідини DOT 4 розраховані на два роки, Bosch ENV6 здатна служити три роки.

Висновки

Перевірка гальмівної системи, яка проводиться разом з сезонною заміною шин значно підвищує безпеку експлуатації автомобіля. Причому така перевірка не вимагає багато зусиль та коштів. Тож краще її зробити, аби спокійно і впевнено перевести автомобіль у зимовий сезон.