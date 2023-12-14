Китайська компанія Svolt, першою представила серію беcкобальтових акумуляторів. Такі елементи живлення будуть використовуватись у електромобілях Great Wall, ORA, Cherry, Cat.

Великий китайський виробник акумуляторних батарей для електромобілів Svolt Energy Technology представила першу у світі батарею без кобальту, яка була запущена в серійне виробництво. Такі батареї будуть використовуватися в електромобілях Great Wall, ORA, Cherry, Cat, які буде представлено на автосалоні Ченду цього року. Очікується, що машини з такими батареями надійдуть у продаж у Китаї.

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У повідомленні виробника сказано, що в батареї «легкої конструкції використовуються модулі стандартної платформи MEB та теплоізоляційні матеріали аерокосмічного рівня». Батарея пройшла випробування, включаючи випробування на безпеку, та отримані результати перевищують вимоги національних стандартів.

Батарея характеризується щільністю енергії 170 Втч/кг. Її ємності 82,5 кВт·год при нормальних температурних умовах достатньо, щоб електромобіль проїхав більше 600 км. Навантажувальна здатність дозволяє отримати розгін з 0 до 100 км/год менш як за 5 секунд. Ступінь захисту батареї - IP67. Крім того, як стверджується, батарея добре зберігає ємність та швидко прогрівається в умовах низьких температур.

Прагнення виробників прибрати кобальт зі складу батарей пов'язане з тим, що світові запаси цього металу обмежені приблизно 7,1 млн. тонн. Зростання споживання вже призвело до суттєвого зростання цін на кобальт, і в найближчі роки очікується його дефіцит, що стане ще одним серйозним фактором, який стримує розвиток електромобільної галузі.