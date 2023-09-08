Акумуляторний гігант CATL представив нові батареї під назвою Shenxing, обіцяючи автономність 400 км після 10 хвилин зарядки. При цьому повністю заряджена батарея забезпечує пробіг на відстань до 700 км.

Згідно з офіційною заявою CATL, концерн готується розпочати виробництво батарей Shenxing на китайських потужностях найближчим часом. Презентацію інноваційного акумулятора заплановано на першу половину 2024-го року. Приблизно тоді ж зазначені батареї почнуть збирати в Угорщині та ФРН, заявили представники розробника у ході форуму IAA Mobility 2023.

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Відвантаження нових акумуляторів виробникам електрокарів розпочнеться у 2024 році. Назви компаній-замовників не уточнюється.

За словами інженера CATL Гао Пенфея, батареї ShenXing надають більш високу щільність при нижчій вартості в порівнянні з циліндричними акумуляторами змішаного типу нікель-марганець-кобальт (NMC), які використовуються в даний час.

Поряд із ShenXing, акумуляторний гігант виробляє батареї Qilin, які помічені у привезених до Європи е-мобілях Zeekr. Також розглядається варіант використання батарей Qilin в авіації.