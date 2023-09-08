Аккумуляторный гигант CATL представил новые батареи под названием Shenxing, обещая автономность достигает 400 км после 10 минут зарядки. При этом полностью заряженная батарея обеспечивает пробег на расстояния до 700 км.

Согласно официальному заявлению CATL, концерн готовится начать производство батарей Shenxing на китайских мощностях в ближайшее время. Презентация инновационного аккумулятора запланирована на первую половину 2024 года. Приблизительно тогда же указанные батареи начнут собирать в Венгрии и ФРГ, заявили представители разработчика в ходе форума IAA Mobility 2023.

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Отгрузка новых аккумуляторов производителям электрокаров начнется в 2024 году. Названия компаний-заказчиков не уточняются.

По словам инженера CATL Гао Пенфея, батареи ShenXing придают более высокую плотность при более низкой стоимости по сравнению с цилиндрическими аккумуляторами смешанного типа никель-марганец-кобальт (NMC), которые используются в настоящее время.

Наряду с ShenXing, аккумуляторный гигант производит батареи Qilin, которые подмечены в привезенных в Европу е-мобилях Zeekr. Также рассматривается вариант использования батарей Qilin в авиации.