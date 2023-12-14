Китайская компания Svolt, первой представила серию бескобальтовых аккумуляторов. Такие элементы питания будут использоваться в электромобилях Great Wall, ORA, Cherry, Cat.

Крупный китайский производитель аккумуляторных батарей для электромобилей Svolt Energy Technology представила первую в мире батарею без кобальта, которая была запущена в серийное производство. Такие батареи будут использоваться в электромобилях Great Wall, ORA, Cherry, Cat, которые будут представлены на автосалоне Чэнду в этом году. Ожидается, что машины с такими батареями поступят в продажу в Китае.

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В сообщении производителя сказано, что в батарее "легкой конструкции используются модули стандартной платформы MEB и теплоизоляционные материалы аэрокосмического уровня". Батарея прошла испытания, включая испытания на безопасность, и полученные результаты превышают требования национальных стандартов.

Батарея характеризуется плотностью энергии 170 Втч/кг. Ее емкости 82,5 кВт-ч при нормальных температурных условиях достаточно, чтобы электромобиль проехал более 600 км. Нагрузочная способность позволяет получить разгон с 0 до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Степень защиты батареи - IP67. Кроме того, как утверждается, батарея хорошо сохраняет емкость и быстро прогревается в условиях низких температур.

Стремление производителей убрать кобальт из состава батарей связано с тем, что мировые запасы этого металла ограничены примерно 7,1 млн. тонн. Рост потребления уже привел к существенному росту цен на кобальт, и в ближайшие годы ожидается его дефицит, что станет еще одним серьезным фактором, сдерживающим развитие электромобильной отрасли.