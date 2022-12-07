Развитие двигателей внутреннего сгорания длилось более 100 лет. Батареи для электромобилей прошли аналогичный путь гораздо быстрее – в BMW считают, что лучшими их сделать уже почти невозможно.

Один из лучших инженеров BMW считает, что потенциал литиевых батарей уже исчерпан. Их очень трудно будет сделать лучше, чем они сейчас. Но он считает, что литий-ионные батареи будут оставаться отраслевым стандартом в широком масштабе в течение многих лет.

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"С точки зрения плотности энергии, я бы сказал, что мы имеем дело с оптимальной химией литий-ионных элементов в промышленном применении для крупных рынков", - сказал Саймон Эрхард, руководитель отдела энергетики и производительности BMW.

Эрхард считает, что «следующей большой вещью» в разработке аккумуляторов, вероятно, будут твердотельные аккумуляторы. Он сказал, что недавно открытый BMW Cell Manufacturing Competence Center в Мюнхене исследует и разрабатывает эту технологию, поскольку работает с лучшими академическими талантами в Европе, чтобы построить почти мини-сеть Кремниевой долины вокруг разработки аккумуляторов.

Кроме того, BMW вместе с Фордом является одним из двух главных инвесторов компании Solid Power, расположенной в Колорадо, стремящейся стать первой компанией, коммерциализирующей эту технологию. Это означает, что первые твердотельные батареи для производства автомобилей могут быть у Ford или BMW. Многие другие автопроизводители также работают над этой технологией, включая General Motors, Honda, Volkswagen, Hyundai и Toyota.