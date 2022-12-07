Розвиток двигунів внутрішнього згоряння тривав понад 100 років. Батареї для електромобілів пройшли аналогічний шлях значно швидше – у BMW вважають що кращими їх зробити вже майже неможливо.

Один із найкращих інженерів BMW вважає, що потенціал літієвих батарей вже вичерпано. Їх дуже важко буде зробити кращими ніж вони є зараз. Але він вважає, що літій-іонні батареї залишатимуться галузевим стандартом у широкому масштабі протягом багатьох років.

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«З точки зору щільності енергії, я б сказав, що ми маємо справу з оптимальною хімією літій-іонних елементів у промисловому застосуванні для великих ринків», — сказав Саймон Ерхард, керівник відділу енергетики та продуктивності BMW.

Ерхард вважає, що «наступною великою річчю» у розробці акумуляторів, ймовірно, будуть твердотільні акумулятори. Він сказав, що нещодавно відкритий BMW Cell Manufacturing Competence Center у Мюнхені досліджує та розробляє цю технологію, оскільки він працює з найкращими академічними талантами в Європі, щоб побудувати майже міні-мережу Кремнієвої долини навколо розробки акумуляторів.

Крім того, BMW разом із Фордом є одним із двох головних інвесторів компанії Solid Power, розташованої в Колорадо, яка прагне стати першою компанією, яка комерціалізує цю технологію. Це означає, що перші твердотільні батареї для виробництва автомобілів можуть бути у Ford або BMW. Багато інших автовиробників також працюють над цією технологією, включаючи General Motors, Honda, Volkswagen, Hyundai і Toyota.