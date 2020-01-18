Дизайн уже давно стал одним из двух-трех определяющих факторов при выборе автомобиля. Одно из направлений стайлинга – машины с «мультипликационной» внешностью. Откуда они берутся?

Кроме автомобилей со “стандартной” внешностью – унисекс по гендерной ориентации и универсальных по назначению – в каталогах многих компаний появляются время от времени модели несерьезной мимишной внешности.

Для многих категорий автовладельцев внешность машины является ключевым фактором выбора при покупке.

Мы перебрали около двух десятков подобных машин и поняли, что далеко не всегда они создавались такими по маркетинговым соображениям. В некоторых случаях мультяшную внешность автомобили прошлых лет получали по техническим причинам – из-за особенностей компоновки и технологии производства кузова.

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Daihatsu Copen (2002—2012 гг.)

В основе этой милашки – скучнейший kei-car Daihatsu Mira, но вариант с интересным кузовом родстер открыл для модели новую аудиторию и рынки сбыта за пределами Японии. Складывающаяся крыша, кстати, металлическая и помещается в багажнике, практически целиком занимая его.

Необычная с виду машина не была единственной в таком роде в Японии, но оказалась на самом деле уникальной по технологии производства. Навесные детали ее кузова – крылья, капот и крышку багажника – получали не привычным штампованием, а по технологии Hummer Hemming. Это не что иное, как выстукивание из листа металла на болванах-пуансонах, причем рабочим органом (молотком) стучал не мастер-жестянщик, а соответствующим образом запрограммированный робот. Японцы, что сказать!

“Киев” КМЗ-1 (1959 г.)

Этот грузовичок под перевозку 600 кг груза конструкции Киевского мотоциклетного завода не выпускался серийно. В основе машины лежали проверенные в производстве агрегаты тяжелых мотоциклов.

Двухцилиндровый мотор-оппозитник объемом 0,750 л и мощностью 26 л.с был спрятан под грузовой платформой (стеклоплстиковой!), поэтому кабина получилась хоть и компактной, но удобной для водителя. Денег на организацию серийного выпуска грузовичка мотоциклостроители не выбили. Поэтому потребности огромной страны в перевозках мелких партий груза удовлетворяли за счет трехколесных мотороллеров и тяжелых “Днепров” с грузовым ящиком вместо коляски.

Fiat 600 Multipla (1956 – 1965 гг.)

Один из первых в мире микровенов родился в стремлении сделать более вместительным малыша Fiat 600. Получилось настолько удачно, что 3,5-метровая машинка могла вмещать в себя до 6 пассажиров и гору багажа.

Салон с трансформируемыми сиденьями мог иметь до трех рядов сидений, выпускались специальная версия такси и два грузопассажирских варианта. Агрегатная база использовалась от заднемоторного 4-местного Fiat 600, который за внешнюю схожесть часто считают прототипом нашего горбатого “Запорожца”. “Мультипла” была массовой моделью – выпущено почти 262 тыс. экземпляров.

Между тем, через три десятка лет итальянцы вернулись к имени и концепции компактвэна с мультипликационной внешностью. Fiat Multipla второго поколения (1998 – 2010 гг.). Вен отличался тремя сиденьями в первом ряду, он был 6-местным. Интересно, что через шесть лет выпуска машине поменяли передок, который стал более привычным.

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Renault Twingo (1993 – 2012 гг.)

Придумать что-то оригинальное в европейском А-классе чрезвычайно сложно. Минимальные габариты при стремлении усадить в них четыре человека и хотя бы обозначить багажник диктуют однотипную коробчатость форм. Но французы смогли, причем веселая харизма была запрограммирована не только во внешности, но и в имени: “Твинго” сложили из слов твист, свинг и танго.

Машинка получилась не только задорной, но и практичной: цена была минимальной, 1,2-литровый моторчик (55 – 75 л.с.) экономичный, салон широкий, а задний диван сдвигался взад-вперед в пользу багажника или салона. Одним словом, на трех заводах собрали 2,5 млн. “Твинго”, и не последнюю роль в его популярности по всему миру сыграла внешность.

Austin Healey Sprite (1958 – 1961 гг.)

Почему классический английский родстер получился похожим на персонажей детских мультфильмов, сегодня можно сказать точно. Самый “выдающийся” (во всех смыслах) элемент его дизайна – фары – вообще-то должны были прятаться в капот. Но идею до ума не довели, и фары жестко закрепили в рабочем положении.

Вообще-то, автомобили подобного класса стараются позиционировать как спортивный снаряд для благородных развлечений аристократов, но Sprite заявляли как доступную модель для массового покупателя. Собственно, так оно и получилось – одних только “Спрайтов” первого поколения сделали почти 49 тысяч. Кроме успехов на рынке, машина хорошо показала себя в качестве гоночной – и в ралли, и в кольцевых гонках, в том числе и на выносливость. Как видим, няшная внешность на скорость не влияет – и собственно, это можно сказать о всех участниках нашей подборки.

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