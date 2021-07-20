Топ-10 небольших грузовиков, которыми можно управлять с водительским удостоверением категории "В".

В Украине грузовые "бусы" и легковые фургоны эксплуатируются преимущественно как универсальные или пассажирские, в "чисто-грузовом” исполнении доля таких на вторичном рынке сравнительно небольшая. И все же есть немало ситуаций, когда нужен грузовой вариант.

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Именно такие мы сейчас рассмотрим: 10 небольших легковых фургонов, меньших чем "бусы", и со значительно большим грузовым отделением, чем у классических седанов или даже универсалов.

А то, какие из них имеют наибольший спрос, определили на основе открытых данных ГСЦ МВД, приняв во внимание количество первых регистраций и сделок купли-продажи для этих моделей в грузовом исполнении, которые произошли за 6 месяцев 2021-го года. Интересно, что средний возраст "коммерсантов", которые попали в рейтинг, составляет 7 лет, при этом в большинстве моделей самый популярный год выпуска 2016 – сказывается акциз на грузовики, который возрастает в 40 раз, если возраст авто превышает 5 лет.

"Самым молодым "по среднему возрасту рыночного массива оказался Renault Dokker (подавляющее число этих авто выпущено в 2017 году), а "самые старые" – Peugeot Partner, среди которых преобладают машины 2007 года выпуска.