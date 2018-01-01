Впрочем, не всем. До конца года дистрибьютор марки сможет продать только 10 автомобилей Kia Stinger, максимальная скорость которых ограничена 270 км/час.

12 июля в столичном автосалоне Kia прошла презентация самого быстрого автомобиля в истории корейского бренда – Stinger. Этот пятиместный фастбэк класса "гран туризмо" предназначен для быстрого и комфортного перемещения пассажиров по хорошим дорогам.

За дизайн “автомобиля, о котором можно мечтать" отвечал шеф-дизайнер компании Kia Motors Грегори Гийом, а за ходовые характеристики - экс-президент инженерного департамента компании BMW M Альберт Бирманн. Поэтому Stinger "умеет" ездить так, чтобы приносить удовольствие за рулем.

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У почти пятиметрового автомобиля (4 830 мм) - длинный капот, короткий передний свес и стремительная линия крыши. Благодаря длинной колесной базе (2905 мм) и ширине 1 870 мм машина устойчива в поворотах на большой скорости на прямой, а также обеспечивает должный комфорт пассажирам.

Подвеска у Киа Stinger (передняя – МакФерсон, задняя – многорычажная) может оснащаться как обычными, так и адаптивными амортизаторами, которые способны изменять длину хода в зависимости от скорости, угла поворота руля и степени нажатия педалей газа или тормоза.

Тормоза, которые создавались совместно с компанией Brembo, содержат 18-дюймовые вентилируемые тормозные диски, работающие в паре с высокопроизводительными суппортами. Испытание тормозной системы проводилось на трассе в Нюрбургринге в экстремальных условиях.

Stinger представлен в Украине в трех комплектациях с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор. Стартовым является 2-литровый турбомотор, выдающий 247 к.с. и 353 Нм крутящего момента. С ним Stinger разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

А вот с самым мощным V-образным шестицилиндровым твин-турбо двигателем на 370 к.с. и 510 Нм Stinger "разменивает" первую "сотню" за 4,9 секунды, а максимальная скорость равна 270 км/час.

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Независимо от типа двигателя фастбэк комплектуется 8-ступенчатой автоматической КПП собственной разработки Kia Motors, при этом 2-литровая модель имеет задний привод (как опция доступна и полноприводная модификация), тогда как автомобиль с V-образной шестеркой полноприводный по умолчанию.

Оборудование автомобиля - как у пермиум-брендов. Это акустическая система Harman / Kardon с 15 динамиками, которая обеспечивает звук мощностью 720 ватт. Кожаные сиденья могут быть нескольких цветов на выбор, существует вариант с элитной кожей наппа. Среди других современных опций - яркий проекционный дисплей, беспроводная зарядка смартфона, автоматическая парковка и обзор на 360 градусов.

Дистрибьютор бренда компания "ФАЛЬКОН-АВТО" объявила стоимость автомобиля. Минимальная цена Kia Stinger составляет $ 43 000, версия GT-Line обойдется на 6 тысяч дороже. А вот максимальная комплектация с топовым двигателем и полным приводом стоит $ 66 800. Для Украины в 2018 году выделена квота всего из десяти автомобилей Kia Stinger.

Напомним, что KIA Ceed хотят превратить в кроссовер.