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Втім, не усім. До кінця року дистриб'ютор марки зможе продати лише 10 автомобілів Kia Stinger, максимальна швидкість яких обмежена 270 км/год.

12 липня у столичному автосалоні Kia пройшла презентація найшвидшого автомобіля в історії корейського бренду – Stinger. Цей п'ятимісний фастбек классу "гран туризмо" призначений для швидкого та комфортного переміщення пасажирів по гарних дорогах.

За дизайн "автомобіля, про який можна мріяти" відповідав шеф-дизайнер компанії Kia Motors Грегорі Гійом, а за ходові характеристики - екс-президент інженерного департаменту компанії BMW M Альберт Бірманн. Тому Stinger "вміє" їздити так, щоб приносити задоволення за кермом.

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У майже п'ятиметрового автомобіля (4 830 мм) - довгий капот, короткий передній звіс та стрімка лінія даху. Завдяки довгій колісній базі (2905 мм) та ширині 1 870 мм машина стійка в поворотах на великій швидкості на прямій, а також забезпечує належний комфорт пасажирам.

Підвіска у Кіа Stinger (передня – МакФерсон, задня – багатоважільна) може оснащуватись як звичайними, так і адаптивними амортизаторами, які здатні змінювати довжина ходу залежно від швидкості, кута повороту керма і ступеня натискання педалей газу або гальма.

Гальма, які створювались спільно з компанією Brembo, містять 18-дюймові вентильовані гальмівні диски, що працюють в парі з високопродуктивними супортами. Випробування гальмівної системи проводилось на трасі в Нюрбургрингу у екстремальних умовах.

Stinger представлений в Україні в трьох комплектаціях з двома бензиновими турбодвигунами на вибір. Стартовим є 2-літровий турбомотор, що видає 247 к.с. і 353 Нм крутного моменту. З ним Stinger розганяється до 100 км/г за 6 секунд, а максимальна швидкість становить 240 км/г.

А от з найпотужнішим V-подібним шестициліндровим твін-турбо двигуном на 370 к.с. і 510 Нм Stinger "розмінює" першу "сотню" за 4,9 секунди, а максимальна швидкість дорівнює 270 км/год.

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Незалежно від типу двигуна фастбек комплектується 8-ступінчастою автоматичною КПП власної розробки Kia Motors, при цьому 2-літрова модель має задній привід (як опція доступна і повнопривідна модифікація), тоді як автомобіль з V-подібною шісткою повнопривідний за замовчуванням.

Обладання автомобіля – як у перміум-брендів. Це акустична система Harman/Kardon з15 динаміками, яка забезпечує звук потужністю 720 ват. Шкіряні сидіння можуть бути кількох кольорів на вибір, існує варіант з елітною шкірою наппа. Серед інших сучасних опцій – яскравий проекційний дисплей, безпровідна зарядка смартфона, автоматичне паркування та огляд на 360 градусів.

Дистриб’ютор бренду компанія "ФАЛЬКОН-АВТО" оголосила вартість автомобіля. Мінімальна ціна Kia Stinger становить $ 43 000, версія GT-Line обійдеться на 6 тисяч дорожче. А от максимальна комплектація з топовим двигуном та повним приводом коштує $ 66 800. Для України у 2018 році виділена квота всього з десяти автомобілів Kia Stinger.

Нагадаємо, що KIA Ceed хочуть перетворити на кросовер.