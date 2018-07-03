Автомобіль, що був створений для індійського ринку, вирішили також виробляти і в Південній Кореї.

Коли в лютому 2018 року в Індії дебютував концепт Kia SP, він був призначений лише для цього ринку. Однак президент KIA Хан Ву Пак, виступаючи в червні на автосалоні в Пусані, пообіцяв запустити цю модель в Південній Кореї у другій половині 2019 року. А це означає, що вона може потрапити й на інші ринки по всьому світу.

Модель компактного кросовера Kia, яка базується на платформі Hyundai Creta, матиме аналогічні силові агрегати. Зокрема, бензиновий мотор 1.6 л (123 к.с.), дизелі 1.4 (90 сил) та 1.6 (128 к.с.), шестиступінчасті “механіку” і “автомат”. Також можлива поява під капотом бензинового трициліндрового турбодвигуна 1.0 T-GDI (100 або 120 к.с., 172 Нм) в комплекті з семидіапазонним «роботом», як у майбутнього компакта Hyundai Leonis.

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Новому кросоверу від Kia назву вибирали на конкурсній основі. У фіналі лідирував варіант Trazor, однак під кінець голосування вперед вирвалася назва Tusker.

В Україні в цьому класі у Kia представлена європейська модель Stonic, тож поява у нас Tusker малоймовірна.

Нагадаємо, що стало відомо, коли в Україні з'явиться оновлений Kia Sportage.