Shelby 427 Competition Cobra совмещает в себе европейское шасси и огромный американский V8 на 500 л.с. Автомобиль способен развить 300 км/ч. Всего выпустили только 23 таких автомобилей.

В США на аукционе RM Sotheby's продадут очень редкий Shelby 427 Competition Cobra в 1965 году. За автомобиль могут выручить от 1,5 до 2,5 миллионов долларов. Историю суперкара рассказали на сайте аукционного дома.

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Оригинальный суперкар Shelby Cobra 427 – сама по себе очень редкая модель, ведь всего выпущено менее 300 таких кабриолетов. Спорткар сочетал в себе британское шасси и дизайн с большим американским Ford V8 объемом 7 литров.

Гоночная версия Competition – гораздо более ценная, ведь всего выпущено только 23 таких авто. Их двигатель форсировали до 500 л.с., что позволяло развивать 300 км/ч и разгоняться до 100 км/ч в 4 с. Кроме того, спорткар оснащен улучшенными тормозами.

Shelby 427 Competition Cobra ознаменовались многочисленными победами в гонках, и команда Shelby в 1965 году даже выиграла чемпионат мира FIA GT. Но именно этот автомобиль поначалу не участвовал в соревнованиях – его использовали для фотосессий, автошоу по всей Америке и журналистских тест-драйвов.

А еще в 1966 году за руль этого Shelby 427 Competition Cobra сел Элвис Пресли. Дело в том, что авто использовали на съемках фильма "Исходящие в Калифорнии", где король рок-н-ролла сыграл роль гонщика.

Затем суперкар оказался в Мексике, где принял участие в нескольких гонках, но его повредил пожар. Shelby Cobra отреставрировали, и с тех пор авто хранилось в частных коллекциях и неоднократно меняло владельцев.