Один из популярных штрафов полиции за нарушение ПДД это штраф за неисправность габаритных огней.

Это нарушение легко обнаружить, осуществляя движение в темное время суток в потоке позади других автомобилей. Также не сложно получить доказательства, зафиксировав это на служебный видеорегистратор.

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За управление автомобилем с неисправными габаритными огнями (в темное время суток) предусмотрен штраф 340 грн. (Ч.1 ст.121 КУоАП). Если нарушение совершено повторно в течение года, предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев (ч.4 ст.121 КоАП).

Правила дорожного движения действительно обязывают водителя перед выездом проверить и обеспечить технически исправное состояние транспортного средства и габаритных огней в частности (п.2.3.а ПДД).

Однако, водитель не в состоянии контролировать исправность габаритных огней во время движения. Находясь за рулем автомобиля в дороге, водитель не может видеть, что сзади перестал “светить” габаритный огонь. Также водитель не может останавливаться через каждый километр и проверять исправность всех световых приборов. Этим и пользуются работники полиции.

В данной ситуации, следует отметить, что субъективной стороной административного правонарушения является умысел, то есть водитель должен осознавать, что при неисправных габаритных огнях он умышленно продолжает управлять автомобилем.

Однако, если неисправность габаритного огней возникает в дороге, то водитель должен принять меры для их устранения на месте, а если это сделать невозможно - двигаться как можно более коротким путем к месту стоянки или ремонта (п.31.5 ПДД).

Поэтому, если неисправность габаритных огней возникла в дороге и водителю об этом не было известно, такое событие не является административным правонарушением, а может являться поводом для устранения этих недостатков на месте.

Штраф полиции в таком случае будет незаконным и подлежит отмене.