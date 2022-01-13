В результате эксперимента стало известно, как долго электромобиль выдерживает пробки в сильные морозы.

Многие думают, что электромобиль может стать настоящей ловушкой, если он долго стоит в пробке. Действительно, батарея может разрядиться, особенно в зимние месяцы, когда в автомобиле работает отопление.

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Дело в том, что автомобили с двигателем внутреннего сгорания, у которых закончилось топливо, в такой ситуации могут легко заправиться и продолжить путь. Однако электромобиль не может, и как только батарея разрядится, его нельзя будет сдвинуть с места.

При этом на холостом ходу электромобилю почти ничего не нужно и вся энергия тратится только на обогрев салона. Это побудило команду Dirty Tesla проверить, сколько именно энергии нужно для обогрева салона, когда автомобиль стоит на месте.

В эксперименте приняли участие два электромобиля Tesla. Один из них (Model Y) оснащен тепловым насосом, а другой (Model X) обогревает салон классическим обогревателем. Оба электрокара были заряжены на 90% и оставлены на морозе.

Температура воздуха в начале эксперимента составляла -9,5 градусов по Цельсию, а через два часа снизилась до -11 градусов.

В автомобилях была установлена температура 21 градус Цельсия, и после 12 часов обогрева батарея Model Y разрядилась с 91% до 58%, потребляя 26,5 кВт/ч. Это значит, что полного заряда батареи хватит примерно на 36 часов. Батарея Model X разрядилась с 90% до 47% и использовала 43 кВт/ч. Соответственно полный разряд должен занять 28 часов. Следовательно, тепловой насос в Model Y доказывает свою эффективность.

Для сравнения, расчеты организаторов эксперимента показывают, что автомобиль с традиционным двигателем проведет в тех же условиях 52 часа. Это значит, что электромобиль по этому параметру можно сравнивать с традиционными авто. Но для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания это не очень важно, потому что тепло является побочным продуктом работы двигателя автомобиля, а возобновить запас хода можно за пару минут просто заправив автомобиль.