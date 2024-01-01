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Составлен рейтинг самых надежных китайских авто

Если еще десять лет назад о качестве машин из поднебесной сочиняли анекдоты, то сейчас надежность китайских поднялась на новый уровень.
Опубликован рейтинг надежности китайских авто - Auto24
Евгений Гудущан
logo28 апреля, 19:30
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Китайская Сеть качества автомобилей составила перечень самых надежных автобрендов 2024 года, сообщает Укравтопром.

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Победителем стал Voyah от компании Dongfeng, который продемонстрировал лучший результат среди 96 марок.

Рейтинг основывается на анализе жалоб владельцев авто о неисправностях и дефектах.

ТОП-10 брендов:

  1. Voyah
  2. Dongfeng Honda
  3. Volvo
  4. GAC Hyptec
  5. Wey
  6. Trumpchi
  7. Айон
  8. Джетта
  9. Changan Nevo
  10. Янгван
#Новости #Aвтобизнес