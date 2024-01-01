Составлен рейтинг самых надежных китайских авто

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Китайская Сеть качества автомобилей составила перечень самых надежных автобрендов 2024 года, сообщает Укравтопром.
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Победителем стал Voyah от компании Dongfeng, который продемонстрировал лучший результат среди 96 марок.
Рейтинг основывается на анализе жалоб владельцев авто о неисправностях и дефектах.
ТОП-10 брендов:
- Voyah
- Dongfeng Honda
- Volvo
- GAC Hyptec
- Wey
- Trumpchi
- Айон
- Джетта
- Changan Nevo
- Янгван