Компания Toyota запрограммировала автомобиль с беспилотной системой управления скользить на гоночном треке, чтобы показать свои последние достижения в этой сфере.

Группа инженеров из исследовательской организации Toyota Research Institute (TRI) впервые провела успешное испытание беспилотного автомобиля в дрифте. В видео на канале TRI видно, как автомобиль с каскадером в салоне проезжает по замкнутому треку с препятствиями на пути, используя технику дрифта.

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Цель этого исследования не в съемке эффектного видео, а в повышении безопасности движения на дорогах в будущем. Техника дрифта, по мнению инженеров TRI, может предотвратить несчастные случаи на дороге. Этот навык позволяет автопилоту объезжать неожиданные препятствия и не терять контроль над автомобилем в опасных дорожных условиях (например, в случае гололеда).

По мнению специалистов TRI, на мокрой или скользкой дороге профессиональные водители могут скользить в повороте, но большинство из водителей – не гонщики или каскадеры. TRI программирует беспилотные автомобили, которые могут обнаруживать на ходу препятствия и объезжать их на закрытой трассе. TRI продолжит исследования, чтобы сделать беспилотные автомобили безопасными.