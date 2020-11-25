Рекордный заезд состоялся на столичной "Чайке".

25 октября 2020 года два украинских спортсмена установили уникальный рекорд – они проехали в парном заносе на скорости 212 км/ч. Рекорд установили Юрий Рак и Артур Подлужный на специально подготовленных автомобилях Nissan Z350 и Toyota BRZ.

Для установления рекорда они провели 3 сета по 3 заезда в каждом. В автомобилях были установлены GPS-трекеры, которые точно измеряли скорость. Инспекторы "Национального Реестра Рекордов Украины" зафиксировали рекорд "максимальная скорость автомобилей в парном дрифте".

Установлению рекорда предшествовала большая работа по технической подготовке автомобилей и тренировке спортсменов. В этом году Юрий и Артур в составе одной команды приняли участие в украинском чемпионате по дрифту, а рекорд стал его логическим завершением.

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Спортсмены не собираются останавливаться на достигнутом и планируют установить мировой рекорд по парному дрифту весной 2021 года на скорости более 250 км в час.

Справка Авто 24: