Рекордний заїзд відбувся на столичній "Чайці".
25 жовтня 2020 року два українські спортсмени встановили унікальний рекорд – вони проїхали в парному заносі на швидкості 212 км/год. Рекорд встановили Юрій Рак та Артур Підлужний на спеціально підготовлених автомобілях Nissan Z350 та Toyota BRZ.
Для встановлення рекорду вони провели 3 сети по 3 заїзди в кожному. В автомобілях були встановлені GPS-трекери, які точно вимірювали швидкість. Інспектори "Національного Реєстру Рекордів України" зафіксували рекорд "Максимальна швидкість автомобілів у парному дрифті".
Встановленню рекорду передувала велика робота з технічної підготовки автомобілів та тренування спортсменів. Цьогоріч Юрій та Артур в складі однієї команди взяли участь у українському чемпіонаті з дрифту, а рекорд став його логічним завершенням.
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Спортсмени не збираються зупинятись на досягнутому та планують встановити світовий рекорд з парного дрифту навесні 2021 року на швидкості більше 250 км на годину.
Довідка Авто 24:
- Юрій Рак – володар титулу віце-чемпіон Drift Games 2020, чемпіон в командному заліку NM Drift Games 2020, бронзовий призер Bitlook Pro-Am 2020.
- Артур Підлужний – чемпіон NM Championship 2019, Чемпіон ШКМГ 2016 і володар звання Discovery of the 2019 year in Drift.
- Досі такого рекорду в "Національному Реєстрі Рекордів України" не було.
- Світовий рекорд швидкості в одиночному дрифті – 305 км/год, в парному дрифті – 246 км/год.