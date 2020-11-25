Рекордний заїзд відбувся на столичній "Чайці".

25 жовтня 2020 року два українські спортсмени встановили унікальний рекорд – вони проїхали в парному заносі на швидкості 212 км/год. Рекорд встановили Юрій Рак та Артур Підлужний на спеціально підготовлених автомобілях Nissan Z350 та Toyota BRZ.

Для встановлення рекорду вони провели 3 сети по 3 заїзди в кожному. В автомобілях були встановлені GPS-трекери, які точно вимірювали швидкість. Інспектори "Національного Реєстру Рекордів України" зафіксували рекорд "Максимальна швидкість автомобілів у парному дрифті".

Встановленню рекорду передувала велика робота з технічної підготовки автомобілів та тренування спортсменів. Цьогоріч Юрій та Артур в складі однієї команди взяли участь у українському чемпіонаті з дрифту, а рекорд став його логічним завершенням.

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Спортсмени не збираються зупинятись на досягнутому та планують встановити світовий рекорд з парного дрифту навесні 2021 року на швидкості більше 250 км на годину.

Довідка Авто 24: