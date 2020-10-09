Американський блогер запхав GoPro в середину шини і поїхав дрифтувати. ЩО з цього вийшло – дивіться на відео.

Американський блогер Метт Мікка опублікував на своєму каналі YouTube Warped Perception чергове відео, в якому за допомогою камер GoPro продемонстрував, що відбувається з шинами під час дрифту. Крім того, автор експерименту показав роботу задньої підвіски.

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На представленому відео можна побачити вібрації в місцях, де шина торкається з асфальтом під час керованого заносу. За час експерименту шина зазнала серйозні бокові навантаження, однак успішно справилась із випробуванням.

Ще одну екшн-камеру блогер розмістив на дні автомобіля. З її допомогою у відео можна побачити, як працює задня підвіска та карданний вал під час управління заносом.