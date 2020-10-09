Американский блогер запихнул GoPro в середину шины и поехал дрифтовать. Что из этого получилось – смотрите на видео.

Американский блогер Мэтт Микка опубликовал на своем канале YouTube Warped Perception очередное видео, в котором с помощью камер GoPro продемонстрировал, что происходит с шинами во время дрифта. Кроме того, автор эксперимента показал работу задней подвески.

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На представленном видео можно увидеть вибрации в местах, где шина касается асфальта во время управляемого заноса. За время эксперимента шина испытала серьезные боковые нагрузки, однако успешно справилась с испытанием.

Еще одну экшн-камеру блогер разместил на дне автомобиля. С ее помощью в видео можно увидеть, как работает задняя подвеска и карданный вал во время управления заносом.