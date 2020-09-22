Toyota выпустила горячий хэтчбек. Она начнет серийное производство модели GR Yaris ради участия в чемпионате мира по ралли. Японцы хотят выпустить 25 тысяч таких хэтчбеков – это крутая новость для поклонников марки.

О первом по-настоящему горячем хэтчбеке от Toyota – в выпуске "авто24" на 24 канале.

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Недавно на заводе Toyota Motomachi как раз начали выпуск боевого GR Yaris, который разработали спортивные команды Toyota Gazoo Racing (TGR) и Tommi Makinen Racing.



Toyota Yaris GR / Фото toyota-europe

Версия для европейского рынка будет иметь 1,6-литровый турбомотор мощностью 260 сил, который будет идти в паре с 6-скоростной механикой. Это ускоряет хэтчбек за 5,5 секунд и машина способна набирать максимум 230 километров в час.

Полный привод GR Yaris оснащен дифференциалом Torsen, спортивной подвеской и 18-дюймовыми гоночными шинами. И хотя за машиной уже начали охоту коллекционеры, стоить она будет недешево. К примеру, в Германии за авто придется отдать почти 30 тысяч евро.

Обзор Toyota Yaris GR: видео

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Оказывается, даже покупатели Mercedes G-class стремятся сэкономить. И хотя большинство покупателей привыкли думать, что такие машины бывают только с моторами V8, китайский рынок получит 4-цилиндрическую версию.

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