Государственная таможенная служба Украины сообщила, что упрощенное растаможивание обошлось украинцам в 1,4 млрд грн. За весь период было растаможено почти 40 тыс. транспортных средств.

Оформлено почти 40 тысяч авто "на еврономерах" за 100 дней действия законов Украины №1402-ІХ и №1403-ІХ. Об этом сообщает телеграм-канал Государственной таможенной службы Украины.

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За 100 дней действия законов Украины с 15.04.2021 №1402-IX и №1403-IX относительно упрощенного таможенного оформления и налогообложения авто “на еврономерах”, в частности с 15.06.21 по 22.09.21, оформлено почти 40 тыс. таких автомобилей. В бюджет за указанный период уже уплачена сумма около 1,4 млрд грн.

С 1 июля 2021 года, начала работы Гостаможслужбы в формате единого юридического лица, по состоянию на 22 сентября 2021 года лидерами по количеству авто стали:

Закарпатская таможня – 7 659 авто

Киевская таможня – 4 163 авто

Одесская таможня – 4 093 авто

Черновицкая таможня – 3 218 авто

Ивано-Франковская таможня – 2 361 авто

Напомним, что воспользоваться упрощением можно до 10 ноября 2021 года, а до 8 февраля 2022 года – участникам боевых действий, которые находятся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) больше 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года).