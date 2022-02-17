Первый электрокроссовер французского премиум-бренда уже доступен для заказа в украинской дилерской сети. Первые машины ожидаются весной.

Компактный кросс-хэтчбек с "авангардным стилем" полон скульптурного изящества, а под соблазнительными формами кузова скрывается полностью электрическая силовая установка. Французская новинка больше сосредоточена на стиле, чем на мощности или максимальной скорости, поэтому не ожидайте очередного "убийцы Теслы" в элегантном костюме от-кутюр.

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Бренд DS Automobiles применил электрический привод от победных болидов чемпионата Formula E в своих серийных моделях, хотя сделал это довольно скромно. Силовая установка DS 3 Crossback E-Tense обеспечивает скромные 136 лошадиных сил мощности и 260 Ньютон-метров крутящего момента. От 0 до 100 километров в час компакт-диск ускоряется за 9,7 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой в 150 километров в час.

Питание двигателя обеспечивает аккумуляторный блок на 50 кВт-ч, работающий с напряжением 350 вольт. Полностью заряженным он обеспечивает пробег в 320 – 341 километр, по циклу WLTP. Батарея поддерживает быструю зарядку и позволяет получить 80% энергии за 30 минут на соответствующем терминале. Полностью зарядить электромобиль от домашней настенной зарядки можно за 5 часов.

DS 3 Crossback E-Tense предлагается в исполнении Performance Line с широким ассортиментом оснащения, включающим, среди прочего, цифровую панель приборов на 7 дюймов и центральный дисплей с 10,3-дюймовым экраном, матричные светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, 18- дюймовые колесные диски, выбор базовой краски кузова и возможность двухтонной расцветки.

Отечественные дилеры уже принимают заказы на DS 3 Crossback E-Tense, новинка оценивается в 999 тысяч гривен. К покупателям машины приедут весной.

Фото: DS 3 Crossback E-Tense / DS Automobiles