Жюри конкурса Европейский автомобиль из 29 претендентов выбрало 7 финалистов. Победителя конкурса, которого обычно объявляли на автошоу в Женеве, покажут на онлайн-презентации 1 марта 2021 года.

В список финалистов попали такие автомобили: Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris и Volkswagen ID.3.

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Какие авто не прошли в финал

Среди 30 претендентов впервые было 4 авто из альянса Hyundai-Kia. Это Hyundai i10, i20 и Tucson, а также Kia Sorento. При этом ни один из них не прошел в финал.



Hyundai i10 / Скриншот из видео

Та же ситуация с Mercedes-Benz, который был представлен моделями GLA, GLB, GLS и S-Class. В финал также не попали автомобили BMW четвертой и второй серии, Ford Kuga и Explorer, Toyota Mirai, Seat Leon, Peugeot 2008, Dacia Sandero, Audi A3, Honda Jazz и Volkswagen Golf. Из электромобилей в лидеры попал только Volkswagen ID.3, который опередил Polestar 2, Mazda MX-30 и Honda e.

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В 2020 году этот титул получил Peugeot 208, а в 2019 году лучшим автомобилем Европы стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace.

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Ассоциация дилеров Детройта объявила, что из-за пандемии COVID-19 в 2021 году не будут проводить североамериканское международное автошоу. Вместо него организуют мероприятие на открытом воздухе, которое называется Motor Bella.

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