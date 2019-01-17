В Евросоюзе четвертый месяц подряд продолжается снижение количества регистраций новых легковых автомобилей. Так, в декабре 2018 года спрос на легковые автомобили упал на 8,4%, составив 998503 единицы.

На всех основных рынках ЕС в последнем месяце года спрос на автомобили сократился, за исключением Италии, где продажи выросли на два процента.

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Германия продолжает удерживать титул европейского лидера по реализации автомобилей. В ФРГ за месяц было продано 237 058 легковых автомобилей (-6,7%). Вторую строчку рейтинга заняла Франция, жители которой в декабре приобрели 165 390 машин (-14,5%). Замыкает лидерскую тройку Великобритания с результатом 144 089 проданных авто (-5,5%).

Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая реализовала на рынках ЕС 231 011 авто, при этом падение составило 8,7% по сравнению с прошлогодним декабрем. На втором месте PSA Group с результатом 157 505 проданных автомобилей, что на 5,8% меньше показателя годичной давности. И третий результат по количеству проданных автомобилей у RENAULT Group – 117 906 шт. (падение 16,6%).

В целом в 2018 году регистрация автомобилей в ЕС оставалась более или менее стабильной по сравнению с прошлым годом. Из-за падения спроса в течение последних четырех месяцев 2018 года годовой рост составил всего +0,1%. И хотя это увеличение очень скромное, положительная тенденция сохраняется пятый год подряд.

Спрос был в основном обусловлен странами Центральной Европы, где регистрация новых автомобилей выросла на 8,0% в 2018 году. Результаты были различны для пяти основных рынков ЕС: рост в Испании (+7,0%) и Франции (+3,0%), незначительное падение регистрации в Германии (-0,2%) и сокращении спроса в Италии (-3,1%) и Великобритании (-6,8%).