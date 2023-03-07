ЛуАЗ-967 М ТПК – военная версия компактного внедорожника. Автомобиль может плавать, салон предназначен для перевозки раненых на носилках.

В Германии выставили на продажу ЛуАЗ-967 М в 1987 году. За украинский внедорожник просят 16 тысяч евро. О редком авто рассказали на сайте mobile.de.

Читайте также: Почему сегодня не выпускают ЛуАЗ "Волынянку"

Столь высокая цена обусловлена, в первую очередь, редкостью авто. Военный ЛуАЗ-967 М в Европе найти нелегко. Именно этот внедорожник остался в Германии после ухода советских войск из Восточной Германии.

Данный ЛуАЗ-967 М в отличном состоянии, а его пробег за 37 лет составляет всего 34 000 км. Недавно автомобиль был обновлен – ему заменили капот, сиденья, колесные диски и ремни. В комплекте идут ноши для перевозки раненых.

Напомним, что ЛуАЗ-967 М или ТПК (транспортер переднего края) – военная версия украинского внедорожника. Она более редкая, чем стандартная "Волынь", ведь в общей сложности в 1975-1989 годах выпущено лишь 7940 таких машин.

Среди особенностей ЛуАЗ ТПК – водительское место по центру салона, ведь по бокам устанавливаются носилки. Дно кузова внедорожника герметично, ведь он является амфибией.

ЛуАЗ-967 М оснащен 0,9-литровым 40-сильным двигателем и полным приводом. Он способен развивать 75 км/ч по суше и 3 км/ч – по воде.