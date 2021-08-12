Для большинства людей владение автомобилем означает свободу передвижения. Автомобилист может ехать, смотреть и делать то, что хочешь, когда угодно. Но свобода имеет цену – в некоторых странах выше, в других – меньше.

Кроме стоимости самого авто, и его потери в цене со временем есть другие расходы. Получение страховки, заправка топливом, налоги, техосмотры, штрафы, парковка и оплата ремонта – все это составляет стоимость владения.

Лучшие страны

Чтобы узнать, где самые дешевые и самые дорогие страны для владения автомобилем, мы взяли среднюю стоимость автомобиля (для тех же моделей автомобилей) и добавили их в среднюю стоимость страхования автомобиля, ремонта и текущих цен на топливо, чтобы оценить, насколько дорого владеть и управлять автомобилем в разных юрисдикциях.

Эти расходы были взвешены по сравнению со средними годовыми заработками в каждой стране, чтобы дать справедливую оценку доступности – что позволяет нам вычислить процент среднегодовой заработной платы страны, необходимой для владения автомобилем.

После того, как вся эта математика была сделана, мы обнаружили, что именно Австралия выступает как лучшая в мире страна соотношения цены и качества для водителей. Требуя чуть меньше половины средней австралийской годовой заработной платы (49%), расходы на владение и управление автомобилем здесь ниже, чем в любой другой стране.

Среди лучших автомобильно-ориентированные Соединенные Штаты, а также несколько европейских стран, которые также попали в топ-10 лидеров. С более высокой стоимостью жизни, чем многие другие страны в нашем исследовании, Великобритания вышла за пределы пятерки лидеров, но все же сумела доказать свою ценность, пробравшись в десятку лучших на девятом месте.

Наименее привлекательные страны

С другой стороны, заработная плата, конечно, играет огромную роль в том, насколько все будет доступным, поэтому не удивительно было увидеть, что страны, где средние зарплаты ниже, намного дороже во владении автомобилем, даже когда цены на новые автомобили сравнительно не высокие, как в Великобритании и США.

Турция, которая считается самым дорогим местом для владения автомобилем в рамках нашего исследования, и требует более чем в 6 раз превышать среднегодовую зарплату Турции, чтобы покупать и содержать автомобиль.

Украина, как видим, находится между Бразилией и Гватемалой. Среднестатистическому украинцу, чтобы приобрести и содержать автомобиль, нужно потратить более четырех годовых зарплат.

Методология

Исследователи рассмотрели 40 стран, где были проанализированы данные о средней заработной плате, ценах автомобиля, страховании, ремонте и топливе. Страны, у которых нет данных о стоимости автомобиля для сравнения, были удалены из исследования. Цены на автомобили были усреднены для двух популярных моделей, VW Golf и Toyota Corolla, и добавлены к средним расходам на топливо, страхование и ремонт.

Результаты показывают процент среднегодовой заработной платы каждой страны (на человека), необходимую для приобретения и эксплуатации автомобиля. Данные актуальны по состоянию на август 2021 г.