Трехэтажная парковочная площадка расположена на территории столичного зоопарка, за что ее уже прозвали "зоопаркинг".

Современный трехэтажный парковочный комплекс на территории киевского зоопарка рассчитан на 435 паркомест для автомобилей, имеет специальные места с зарядными станциями для электрокаров и секцию для велосипедов.

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Паркинг расположен на территории хозяйственной зоны зоопарка – со стороны улицы Зоологической. ”На сегодня это лучший муниципальный паркинг в Украине" – сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Для обустройства здания паркинга на территории зоопарка демонтировали устаревшие и аварийные помещения, а часть сооружений перенесли.

Новый паркинг оборудован всеми необходимыми современными инженерными системами, интегрированными в общую диспетчерскую систему зоопарка. Здесь установили и энергоэффективную систему автоматического управления освещением. С учетом роста количества электротранспорта на паркинге установили 7 зарядных станций, позволяющих одновременно заряжать 21 электронный автомобиль. Работает современная охранная система.

Фото: “зоопаркинг” в Киеве / ITC

Для возможности входа посетителей с паркинга в зоопарк на первом этаже обустроили входную группу с кассой. Для оплаты услуг парковки и покупки билетов в зоопарк, кроме кассы, установили 3 автомата для безналичного расчета. И 1 – которые поддерживает также операции с бумажными деньгами. Все платежные терминалы и сама система управления паркингом изготовлены и установлены отечественным производителем.

Места парковки для посетителей с инвалидностью расположены на первом этаже, возле кассы и входа в зоопарк. Установлены 3 лифта, обустроен пандус и широкие проходы, гардеробная оборудована вспомогательными устройствами. Есть комната матери и ребенка.

Парковка оплачивается почасово, в дневное время – с 8:00 до 20:00 стоимость стоянки составляет 30 грн/час, в ночное время с 20:00 до 08:00 – 10 грн/час, а для посетителей зоопарка тариф составляет 20 грн/час.