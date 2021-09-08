На части ул. Автозаводской перекроют движение 9 сентября с 9:30 до 22:00

На ул. Автозаводской завершается средний ремонт. В течение 9 сентября буд класть верхний слой покрытия. Работать будут на участке от ул. Дубовицкой до ул. Приорской, а также на ул. Приорско.

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Во время работ движение на части ул. Автозаводской (в направлении ул. Скляренко) будет перекрыто. Также будет перекрыт выезд с ул. Приорской. Объехать участок на которой идет ремонт можно через ул. Вышгородский.

"Просим водителей не оставлять автомобили на участках дорог, которые будут асфальтировать. Приносим извинения за неудобства", – говорится в официальном сообщении Киевавтодора.