Лондонский аэропорт скоро получит новую систему парковки, а точнее роботов, которые сами будут развозить машины по свободным местам. Как маленькие подъемники, они будут подъезжать к машине и поднимать ее над землей длинными рычагами.

Разработчики говорят, что они паркуют машины плотно, ведь водителям не нужно открывать дверь.

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Поэтому на площади, где ранее размещалось 170 машин, теперь влезет 270. Водителям надо только подъехать к аэропорту и заехать в специальный бокс, там выбрать и оплатить место на стоянке и выйти из машины. Далее робот все выполнит сам.



На стоянке аэропорта роботы будут развозить автомобили по паркоместам

К тому же, у роботов есть расписание ресов, поэтому они заранее готовят машины для тех, кто прибывает.



Так выглядят роботы-парковщики

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