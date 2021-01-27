В США к 2025 году оборот в сфере доставки составит 850 миллиардов долларов. Из-за этого компания General Motors открыла новую доставку под названием BrightDrop.

Компания будет выпускать ряд электрических транспортных средств, которые будут развозить товары. Уже в 2021 году на рынке Северной Америки дебютирует самоходный шкаф EP1.

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Встроенные электромоторы разгоняют ее до 5 км в час, чтобы она могла ехать рядом с оператором. Шкаф имеет дверцы, которые надежно закрываются. В то же время ее полезный объем составляет 651 литр, а грузоподъемность – 91 килограмм.

Самоходный шкаф EP1 / Скриншот с видео

В компании уже завершили испытания первых серийных образцов, которые позволили компании FedEx Express обработать на 25% больше заказов.

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Вторым продуктом компании в 2021 году станет автономный развозной фургон BrightDrop EV600. Его полная масса может составлять 4,5 тонны, полезный объем кузова 17 кубометров, а запас хода – 402 километров.

Фургон оснастили большими дверями, перегородкой, которая автоматически поднимается, и дисплеем на 13 дюймов. Таким транспортом смогут дистанционно управлять операторы.

General Motors будет выпускать электромобили для доставки грузов смотрите видео

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Стартап Canoo из Лос-Анджелеса создал электрические фургоны для доставки. Модель MPDV построили на электрической платформе. Она имеет 426 сантиметров в длину и клиренс – 185 миллиметров. Фургон способен взять почти 900 килограммов груза.

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