Группа инвесторов из Катара, Саудовской Аравии и Китая презентовала во Львовской области проект строительства комплекса по производству моторного топлива.

Во Львовской области планируют построить огромный современный комплекс по производству моторного топлива. Совокупный объем инвестиций оценивают на уровне 5 млрд долларов США – при условии воплощения проекта этот комплекс станет крупнейшим в Украине производителем горючего и масел. Масштабное производство планируют развернуть между городками Белз и Угнев, практически вплотную к украинско-польской границе.

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Группа инвесторов из Китая, Саудовской Аравии и Катара и во вторник, 25 января, презентовала инвестиционный проект представителям ЛОГА и облсовета, чтобы заручиться их поддержкой.

"Международный инвестиционный проект предусматривает создание в Червоноградском районе промышленного комплекса по производству синтетического жидкого топлива на основе сырья Львовско-Волынского каменноугольного бассейна стоимостью около 5 млрд. дол. США. По словам разработчиков проекта, во Львовской области планируют внедрение ряда новейших технологий мирового уровня, которые до сих пор не использовались в Украине", – сообщили во Львовском облсовете по итогам встречи.

В частности, проект презентовали представители компаний "Gulf Petroleum LTD" (Катар), "China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven,LTD" (Саудовская Аравия) и "SEDIN CNCEC" (Китай).

Со своей стороны областные чиновники заверили иностранных инвесторов в полной поддержке проекта и его сопровождении, в том числе пообещали помочь в получении разрешительных документов, поиска земельных участков, решении проблемных вопросов, коммуникации с местными властями и жителями. По итогам встречи стороны договорились наработать алгоритм действий для сопровождения инвестиционного проекта на каждом этапе его реализации.

"Этот проект даст возможность ревитализировать индустриальный Червоноградский район и территорию всего Львовско-Волынского угольного бассейна, который страдает от постепенного закрытия отдельных горных предприятий", – считает заместитель главы комиссии Львовского облсовета по вопросам инженерного, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и ПЕКа Тарас Подвирный.

В комментарии ZAXID.NET Тарас Подвирный уточнил, что современный завод по производству горюче-смазочных материалов планируют построить на территории Белзкой общины – между Белзом и Угневом. Современная технология заключается в производстве синтетического моторного топлива из угля.

"Им нужен ресурс – уголь, чтобы продуцировать горюче-смазочные материалы. Они декларируют производство 2 млн тонн бензина в год. Это огромные масштабы. Чтобы вы понимали, вся Украина потребляет за год 2,1 млн тонн бензина", – рассказал Тарас Подвирный.

Строительство такого завода, по словам заместителя главы комиссии, обеспечит сотни рабочих мест в депрессивном регионе. Руководство Белзской общины поддерживает воплощение проекта. Сейчас идет процесс получения разрешений и согласований на уровне правительства.

"Вопрос только в бюрократии. Поэтому мы будем от областного совета обращаться к руководству государства относительно упрощения процедуры", – добавил Тарас Подвирный.