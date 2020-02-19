В декабря 2019 года Верховный Суд вынес постановление, которое может заинтересовать как водителей, так и пешеходов.

"Водитель должен учесть возможные маневры пешехода на пешеходном переходе" – позиция суда.

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В суд обратился водитель с намерением обжаловать постановление, вынесенное инспектором патрульной полиции за нарушение требований пункта 18.1 правил дорожного движения, а именно: "водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность".

Истец в судебном заседании пояснил, что "когда приближался к нерегулируемому пешеходному переходу, то увидел, что к пешеходному переходу подошел один пешеход (женщина). Указанный пешеход находился на левой стороне проезжей части относительно направления движения истца. Подъехав непосредственно к нерегулируемому пешеходному переходу истец увидел, что пешеход сделал один или два шага по пешеходному переходу. При этом он находился на встречной полосе движения и до середины проезжей части осталось достаточное расстояние, где автомобиль истца мог создать опасность для движения для пешехода. В указанном случае, в случае уменьшения истцом скорости движения и применения экстренного торможения для остановки транспортного средства, автомобиль истца остановился бы непосредственно на пешеходном переходе, что создало бы препятствие для пешехода и несмотря на то, что истец двигался в плотном потоке автомобилей мог создать аварийную ситуацию. Учитывая это, истец не создавая никоим образом опасности для движения пешехода и других транспортной ртних средств, продолжил движение".

Судом первой инстанции истцу было отказано в удовлетворении административного иска, после чего он обратился в Киевский апелляционный административный суд, который в свою очередь, отменил постановление Новозаводского районного суда города Чернигова от 10 августа 2017 года и удовлетворил исковые требования водителя.

Не согласившись с решением апелляции патрульная полиция обратилась в Верховный Суд, который 4 декабря 2019 года поставил точку в этой истории – решение первой инстанции было оставлено в силе.

Кроме того, в позиции суда изложены некоторые полезные разъяснения относительно пункта правил 18.1:

на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество в движении перед транспортными средствами с момента, когда они ступили на переход;

для выполнения требования этого пункта водитель транспортного средства обязательно должен своим маневром показать пешеходам, он дает дорогу, то есть снизить скорость, если этого достаточно для того, чтобы дать дорогу или остановиться;

запрещается осуществлять объезд пешехода, находящегося на пешеходном переходе независимо от расстояния между ним и транспортным средством, а также увеличивать скорость с целью “проскочить” перед пешеходом, который ступил на нерегулируемый пешеходный переход;

водитель должен учесть возможные маневры пешехода на пешеходном переходе (пешеход может остановиться, предвидя опасность, побежать или замедлить ход) и спрогнозировать возможное развитие ситуации: если вероятно, что пути движения пешехода (независимо от того, как он движется) и транспортного средства могут пересечься на переходе, – избежать такой ситуации, то есть дать дорогу пешеходу.

Ссылки на решения судов:

Напомним, Нужно ли вписывать ГБО в техпаспорт и какой штраф.