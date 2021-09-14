З 14 вересня до 1 грудня на Гостомельському шосе і на його перехресті з вулицею Міською обмежать рух транспорту.

Із 22:00 14 вересня до 1 грудня на Гостомельському шосе і на перехресті Гостомельського шосе з вулицею Міською частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє КК “Київавтодор”.

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На перехресті Гостомельського шосе і вулиці Міської розпочинається середній ремонт. У ніч проти 15 вересня на ділянці зніматимуть старий дорожній одяг. Також відремонтують Гостомельське шосе до межі міста.

За сприятливих погодних умов, основні ремонтні роботи планують закінчити до листопада. Проте обмеження дорожнього руху можливі до 1 грудня.