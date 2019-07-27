Водительские права, действительные в Украине по состоянию на 2019 год, относятся сразу к нескольким поколениям документов. Какие же из них считать новыми и какие водительские права нужно менять?

Новые водительские права в Украине – это документы образца 2014 года, так называемые “синие” (в противовес ранее выдававшимся “розовым”). Более “нового” образца документов нет, и именно “синие” почему-то иногда называют “международными”. Каких-то особых преимуществ перед предыдущим форматом они не обещают, так почему же некоторые граждане хотят получить “новые” права?

В большинстве зарубежных стран национальные права имеют срок действия, после которого их нужно менять. В Украине это касается только двух самых “молодых” видов удостоверений

Действуют все

Давайте начнем с того, что в Украине целиком полноправны водительские права советского образца, выданные еще в 1970-е годы (как книжечкой, так и одним листком), хотя пять лет назад пытались ограничить срок их действия 1.01.2014 г. Сегодня никаких ограничений их держатели в пределах страны не имеют. Естественно, остаются действующими и похожие на них первые права Независимости – розовые бумажные, с надписями на украинском языке, так называемые “ламинированные”.

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В 2006 году “картон” сменили на “пластик” – ту самую карточку розового цвета. После 2011 г., когда в ней стали проставлять срок действия, помимо Украины с ней стало можно управлять автомобилем и в большинстве стран Европы. Но самыми новыми правами в Украине считаются документы, которые начали выдавать весной-летом 2014 года, так называемые “международные”. На самом деле международными их называть не стоит – хотя бы потому, что в природе существует официально признанное Женевской и Венской конвенциями международное водительское удостоверение – IDP, International Driving Permit. А каждая страна имеет национальные права собственного формата, отвечающие определенному Конвенцией перечню требований.

Международное водительское удостоверение IDP (International Driving Permit) действует только за рубежом и только в паре с национальными правами

Менять – не менять?

Когда вам начинают говорить о замене водительского удостоверения на “новое” или на “международное”, вы должны знать, для чего вам может понадобиться новый документ. Так, если ездить только по территории Украины, то можно обходиться даже максимально старыми советскими правами. Более того, граждане Украины могут ездить с ними и в некоторых постсоветских странах, с которыми есть соглашение о взаимном признании прав, действующих на территории каждой из них. В дальнем зарубежье они действительны только в паре с вышеупомянутыми IDP (International Driving Permit). Те же права и (пардон за каламбур!) у первых украинских прав – ламинированных.

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Советские права образца 1968 г. по-прежнему признаются в Украине и срок их действия не ограничен. За границей их нужно дополнять IDP.

А вот розовый “пластик”, выданный после 2011 г., хорош тем, что он признан и во многих развитых зарубежных странах, точнее – в тех, которые состоят членами Венской конвенции о дорожном движении 1968 г. Абсолютно то же можно сказать и про самые “свежие” водительские удостоверения – пластиковые синего цвета: международными их можно считать с натяжкой, поскольку без дополнительной корочки IDP они действительны только в странах Венской конвенции.

Украинские пластиковые права с 2011 г. получили срок действия, после чего стали действительны в странах, присоединившихся к Венской конвенции от 1968 г.

Так что если вы не собираетесь путешествовать за кордоном, то менять какие-либо из документов прежних образцов не нужно. С другой стороны, украинские пластиковые права, выданные с 2011 г., на равных действительны во многих странах мира, (ратифицировавших Венскую конвенцию), поскольку в них есть дата окончания действия (строка 4b). Но и старые права, где такая дата не указывается, в принципе допускается не менять даже в виду предстоящей загранпоездки – вместо этого можно оформить дополнительно к ним международное водительское удостоверение IDP.

Рекомендация от Авто24

Менять права нужно, если:

- У вас удостоверение без срока действия и вы выезжаете в страны дальнего зарубежья. В отдельных случаях можно обойтись и старым документом, однако это зависит от степени подкованности конкретного полицейского;

Менять права не нужно, если:

- Вы передвигаетесь исключительно по Украине, а ваше старое удостоверение хорошо сохранилось и не имеет повреждений.

Международное водительское удостоверение IDP нужно, если:

- Вы собираетесь в страну, которая не признает украинское национальное водительское удостоверение;

- У вас национальные права без срока действия;

- Вы собираетесь за рубежом брать автомобиль на прокат. Многие прокатные конторы требуют от клиента именно IDP.

Международное водительское удостоверение IDP желательно получить, если:

- Вы собираетесь в длительное путешествие по нескольким странам, во время которого вам придется контактировать с чиновниками, официальными лицами страховых компаний и тому подобное.

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