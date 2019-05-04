Volkswagen Transporter/Multivan/Caravelle - один из самых популярных "бусов" в Украине. В Европе эти автомобили тоже ценят и редко продают задешево.

Выпускался Volkswagen T4 с 1990 по 2003 год. За это время он завоевал огромную популярность. Выпуск следующего поколения фольксвагеновских “бусов” – Т5 привел к скачку спроса на Т4 и росту цен на него на вторичном рынке. Главными достоинствами T4 считают дешевизну эксплуатации, практичность и феноменальную надежность.

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Volkswagen T4 имел множество модификаций. Были пассажирские, грузовые и грузопассажирские версии. Также выпускались T4 с длинной базой, высокие и с бортовыми кузовами.

Сейчас за Volkswagen T4 на украинской регистрации продавцы просят от 3 000 до 15 000 долларов.

Кузов VW Transporter

Кузов Volkswagen T4 требует ухода и периодически нуждается в антикоррозийной обработке. Самые слабые места – стыки передних крыльев и порогов. Если при появлении первых признаков коррозии их не обработать, они очень быстро прогнивают насквозь.

Стоимость переварки частей порогов и крыльев с последующей покраской обходится в 300-800 долларов в зависимости от степени повреждений и аппетитов сервиса.

Кузовные работы это всегда дорого и не всегда качественно. Лучше найти экземпляр не уничтоженный коррозией

При надлежащем уходе и периодическом проведении антикоррозийной обработки кузова Volkswagen T4 служат очень долго. Сейчас довольно часто попадаются экземпляры первых годов выпуска с абсолютно неповрежденными коррозий кузовами.

Моторы Фольксваген Транспортер

Встретить Volkswagen T4 с бензиновыми моторами довольно сложно. Подавляющая часть этих машин ранних годов выпуска оборудованы дизельными двигателями объемом 1,9 либо 2,4 литра. Позже появись дизеля объемом 2,5 литра.

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Одним из самых простых надежных и наименее динамичных является атмосферный дизельный двигатель объемом 1,9л. с индексом 1Х. При своевременном обслуживании и использовании качественного топлива и масла он способен проехать без каких-либо вмешательств 600-800 тыс. км.

Специалисты рекомендуют менять в нем масло каждые 10 тыс. км, а ремень ГРМ каждые 60 тыс. км. Замена ремня ГРМ обходится в 60-100 долларов в зависимости от “оригинальности” самого ремня и ролика, а также аппетитов СТО.

Простой дизельный двигатель считают самым надежным

Дизельный мотор 1,9 л. оснащенный турбонаддувом с индексом ABL, который также устанавливался на ранние версии Volkswagen T4, тоже хорошо себя зарекомендовал. От своего атмосферного собрата он отличается гораздо лучшими динамическими показателями, но платить за это приходится моторесурсом.

Серьезные вмешательства потребуются при 400-600 тыс. км пробега. Раньше, при пробеге в 250-300 тыс. км, выходит из строя турбонагнетатель. Его восстановление обходится в 250-500 долларов.

Иногда у этих моторов появляются трещины между седлами клапанов и форкамерами. Со временем они достигают рубашки охлаждения в результате чего автомобиль перегревается или пускает густой белый пар через выхлопную трубу. Бюджет на устранение такой неисправности легко переваливает за 1 000-1 500 долларов.

Четырехцилиндровый турбодизель ABL тоже относительно надежен, но имеет больше шансов на поломку

Атмосферный дизель объемом 2,4 л. с маркировкой AAB считается не самым лучшим вариантом для Volkswagen T4. Его недостатки – относительно большой расход топлива и возникающие иногда проблемы с пятым цилиндром. Конструкция рубашки охлаждения выполнена таким образом, что последний цилиндр охлаждается хуже остальных, в результате, особенно при регулярных сильных нагрузках, он быстрее выходит из строя. Ремонт пятицилиндрового мотора обходится немного дороже, чем четырех цилиндрового.

Дизельный мотор 2,4 л. не отличается экономичностью и имеет некоторые конструктивные недостатки

Выше всего ценятся Volkswagen T4 с наддувными дизельными моторами объемом 2,5 л. Несколько модификаций, широкие возможности для чип-тюнинга, хорошие динамические показатели и экономичность делают T4 с такими моторами очень привлекательными.

Volkswagen T4 с турбодизелем на 2,5 л. самые дорогие

Недостатки у 2,5 литровых дизелей тоже есть, и главные из них – дороговизна обслуживания и повышенные требования к качеству топлива. К примеру, замена ремня ГРМ обходится уже в 100-150 долларов, раз в 150-300 тыс. км пробега требует замены демпферный маховик (400-600 долларов только за деталь). Около 250-300 служит турбонагнетатель, восстановление которого обходится в 250-400 долларов.

Коробки передач Volkswagen T4

Автоматические коробки передач на Volkswagen T4 встречаются крайне редко. Подавляющее большинство машин оборудованы механикой, которая довольно редко доставляет неприятности.

Самое слабое место всех механических коробок – пластиковые втулки в механизме переключения. Их нормальный ресурс около 100 тыс км. После, рычаг переключения начинает болтаться, четкость переключений теряется и возникает риск повреждения деталей внутри коробки передач. Замена пластиковых втулок обходится в 20-50 долларов.

Механические коробки передач редко выходят из строя

Иногда, особенно на версиях с мощным мотором, случаются неисправности связанные с заклиниванием заднего подшипника первичного вала. Ремонт получается дорогим, поскольку заклинивший подшипник портит алюминиевый корпус коробки передач. Стоимость устранения такой неисправности сравнима со стоимостью коробки с разборки -400-600 долларов.

Подвеска Volkswagen Transporter T4

Хорошо приспособленная для украинских дорог подвеска – одно из главных преимуществ Volkswagen T4. Хозяева этих автомобилей часто совмещают замену шаровых опор, рулевых тяг, наконечников и тяг стабилизатора вместе со втулками с плановой заменой ремня ГРМ. Все это меняют каждые 60 тыс. км пробега. Бюджет на плановое обслуживание передней подвески – 150-300 долларов.

В передней подвеске регулируется не только развал и схождение. С помощью регулировки торсионов можно менять высоту кузова

Задняя подвеска требует вмешательства только в случае выхода из строя амортизаторов или просадки пружин. Происходит это достаточно редко и сильно зависит от того, насколько тяжелые грузы приходится возить.

Задняя подвеска может пострадать лишь в результате частых и сильных перегрузов

Электрика Фольксваген Т4

Ранние версии Volkswagen T4 могут доставлять неприятности связанные разве что с возрастом автомобиля. В остальном, характерных для T4 поломок связанных с электрической частью, не наблюдается.

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Хуже обстоят дела с поздними версиями, оборудованными дизельными моторами 2,5 л. Если автомобиль подвергался чип-тюнингу, возможны проблемы с блоком управления двигателем. Также у наддувных пятицилиндровых моторов периодически выходит из строя датчик массового расхода воздуха, каинит клапан EGR (его чаще всего просто отключают) и возникают проблемы с проводкой, которой в подкапотном пространстве много.

Рекомендация “Авто24”

Популярностью Volkswagen T4 пользуется вполне заслужено. Многие считают его более надежным и менее затратным в содержании, чем Volkswagen T5. Но найти автомобиль в хорошем состоянии не так просто.

T4 без серьезных дефектов стоят дорого, однако зачасти стоят не дорого и специалистов, знающих все тонкости ремонта и обслуживания Volkswagen T4, довольно много.

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