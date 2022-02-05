Попытки возвращения отменявшегося в 2011 году техосмотра для частного транспорта продолжаются. Если это произойдет, огромное количество автомобилей не сможет пройти его честно.

Законопроект о возвращении обязательного техосмотра разработало Министерство инфраструктуры. Ожидается, что Верховная Рада может его рассмотреть уже в этом году. Если предложения Мининфраструктуры будут приняты, огромное количество автовладельцев не смогут его пройти честно.

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Средний возраст автомобилей в Украине составляет почти 23 года. Украинский автопарк – один из самых старых в Европе, соответственно количество автомобилей, которые не смогут пройти техосмотр из-за своего возраста, очень высокое. Однако возраст это не единственная преграда – в зоне риска окажутся и относительно “свежие” автомобили. Так по каким техническим причинам прохождение техосмотра будет невозможным?

Катализатор и сажевый фильтр

Наибольшая проблема связана с катализаторами и сажевыми фильтрами. Нормальный срок службы этих деталей – 250 – 300 тысяч километров. То есть немножко больше десяти лет среднестатистической эксплуатации. Когда эти детали выходят из строя, их удаляют и перепрограммируют блок управления двигателем под экологические нормы меньшего стандарта, или ставят “обманку”. Чтобы честно пройти техосмотр, катализатор и сажевый фильтр придется вернуть, но стоит это очень дорого.

Для примера возьмем один из самых популярных на нашем рынке подержанных автомобилей – Volkswagen Passat 2012 года выпуска с 2-литровым дизельным двигателем. Деталь под названием “труба выпуска отработавших газов с сажевым фильтром и нейтрализатором” стоит в Украине 105 845 грн ($3 765). Это только деталь, без стоимости работ по ее замене.

Катализатор – очень дорогая деталь, поскольку в ее состав входят редкоземельные металлы.

Второй пример – Skoda Octavia того же 2012 года выпуска с бензиновым двигателем 1.6 л. Для нее катализатор будет стоить 51 630 грн ($1 836). Еще один пример – Renault Megane третьего поколения с дизельным мотором 1,5 л., для которого сажевый фильтр стоит 66 798 грн, катализатор – 11 207 грн. Итого – почти три тысячи долларов.

Итак, чтобы честно пройти техосмотр, владельцы этих машин вынуждены будут потратить на это от двух до четырех тысяч долларов. Для автомобилей представительского или премиального класса цены будут еще выше.

Американская оптика

Чтобы честно пройти техосмотр, владельцы автомобилей, импортированных из США, должны заменить всю оптику. Речь как о передних фарах, которые должны отвечать европейским стандартам распределения света, так и о задних фонарях, в которых поворотники должны быть желтого или оранжевого цвета.

Для примера возьмем тот же популярный Volkswagen Passat 2012 года выпуска. Задние оригинальные фонари европейского образца стоят по 4 902 грн за штуку. Если оптика светодиодная – 8 723 грн за каждый задний фонарь. Обычные передние фары будут стоить по 9 821 грн за штуку. Если фары ксеноновые, придется выложить 31 336 грн за каждую. То есть только на переоборудование светотехники под украинские стандарты владелец американского “Пассата” вынужден будет потратить от тысячи до трех тысяч долларов.

Владельцы автомобилей из США будут вынуждены заменить всю оптику, поскольку она не соответствует европейским стандартам

Если же взять для примера Lexus RX после 2015 года выпуска, то на него каждая передняя фара будет стоить 27 009 грн, а каждая задняя – 9 480 грн. То есть замена всех обойдется в чуть меньше трех тысяч долларов.

Будут ли владельцы автомобилей с американской оптикой тратить такие средства для прохождения техосмотра, или воспользуются хитростью: возьмут нужные фары “в аренду” или просто дадут взятку – вопрос риторический.

Другие системы

Во время техосмотра будут проверять тормозную систему, рулевое управление, состояние подвески и другие параметры. Словом, все то, что и так проверяется при каждом ТО на всех СТО. То есть каждый добросовестный автовладелец, который постоянно тратит средства на уход за своим автомобилем, будет вынужден еще раз платить за те же процедуры.

При этом, если будут найдены какие-то несоответствия, владелец будет вынужден забрать авто на эвакуаторе и отвести его на другое СТО, так как в пунктах контроля устранять выявленные недостатки будет запрещено. Передвигаться на автомобиле без талона техосмотра – тоже.

Выводы

Официальная статистика патрульной полиции свидетельствует, что количество аварий, которые происходят из-за технических неисправностей, значительно меньше 1% от всех ДТП. Для примера: за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП, среди них из-за технических неисправностей – 455 происшествий (0,27% от общего количества аварий). То есть, даже если техосмотр будет возвращен, это не окажет существенного влияния на безопасность на дорогах.

А вот коррупционные риски и потенциальные затраты автомобилистов будут немалыми. Впрочем, кто помнит обязательный техосмотр, который действовал до 2011 года, хорошо знает, как все это происходит.