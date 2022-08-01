В прошлом месяце розничные цены на автомобильный газ снизились на четверть. Это происходит, в том числе благодаря отсутствию государственного регулирования цен на этот вид горючего.

Средняя цена на сжиженный газ за месяц (с 1 июля по 1 августа) в сетях АЗС снизилась на 10,37 грн/л или на 27% – до 28,97 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 8,79 грн/л и 8,75 грн/л до 29,20 и 29,23 грн/л соответственно.

По итогам месяца осталась неизменной цена в консолидированной сети "Привата". На ее станциях автогаз стоит 28,55–29,08 грн/л.

На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила на стелу 26,95 грн/л (-11,00 грн/л до 1 июля). На станциях KLO и SOCAR продукт подешевел на 9,02 и 9,50 грн/л, до 28,77 и 30,48 грн/л соответственно.

Кроме того, на 8,50-16,50 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Овис" и других (см. табл.).

По данным "А-95", за месяц средняя стоимость оптовых партий СВГ на условиях самовывоза снизилась примерно на 26%, с 55 тыс. грн/т до 40,5 тыс. грн/т.