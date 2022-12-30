Замена водительского удостоверения станет возможной в приложении Действие. В настоящее время услуга доступна только для бета-тестировщиков.

В случае порчи или потери удостоверения или смены фамилии бета-тестировщики приложения Действие могут заказать новый «пластик» онлайн. Также услуга будет актуальна для водителей-новичков, получивших первое удостоверение со сроком действия 2 года и теперь им нужно сменить документ на постоянный.

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В Действии можно будет подать заявление на замену удостоверения в несколько кликов, а затем забрать документ в сервисном центре МВД. Или вообще отказаться от пластикового документа и оставить только цифровой.

Что нужно иметь бета-тестировщику:

водительское удостоверение, которое требует замены или обмена,

документ, удостоверяющий личность,

действительный налоговый номер (РНОКПП).

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