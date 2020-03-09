Они до сих пор встречаются на дорогах – "Запорожцы", "ушастые" и "мыльницы". А насколько реально пользоваться таким авто в наше время? Найти бодрый ЗАЗик для тест-драйва было не особо трудно.

Чтобы правильно воспринять то, что мы расскажем ниже, скажем сначала несколько слов о “Запорожце” второго поколения – том, который еще можно встретить на улицах в небольших украинских городках.

В этом кузове выпускали четыре модели “Запорожца”: -966, -968, -968А и -968М. Моторы объемом 0,9 л и 1,2 л имели мощность от 28 до 50 л.с.

В 1966 году в Запорожье параллельно с “горбатым” начали выпускать “ушастый” – модель нового уровня с индексом 966. Впоследствии, в 1971 г. вместе с массой усовершенствований она получит имя 968, хотя по большому счету это будет лишь рестайлинг. Собственно, в этом же кузове образца 1966-го машина будет выпускаться вплоть до 1994 г., хотя многочисленные модернизации сделают ее до конца выпуска значительно комфортнее.

Читайте также: На кого похож ушастый или с кого все-таки содрали “Запорожец”

В Советском Союзе ЗАЗ был самым маленьким автомобилем, однако от иностранных “конкурентов” его отличало нечто существенное – он не создавался как дешевое авто. В конструкции “Запорожца” не было ни одного бюджетного решения. Крепкий кузов, четыре места для взрослых пассажиров, полноценный четырехцилиндровый двигатель, 4-ступенчатая трансмиссия, независимая подвеска всех колес, богатая комплектация уже в базовом исполнении.

Интерьер “Запорожца” второй генерации: не слишком бедный, отнюдь не тесный и весьма эргономичный. Единственная серьезная проблема – капризный отопитель.

Именно так, “Запорожец” не был бедной машиной. Ведь в отличие от конкурентов, у него уже в базе был отопитель салона, стеклоподъемники дверей и поворотные форточки, электрические стеклоочистители, пепельница, мягкая обивка салона и потолка.

Тест-драйв “Запорожца”

Что касается эксплуатационных качеств ЗАЗ-966 и -968, то в конце 1960-х он был вполне адекватным автомобилем для своего класса. Чаще всего у него мог быть один из двух двигателей, мощностью или 28 л.с., или 40 л.с. Были также форсированные версии, выдававшие 45 и 50 л.с. Оба – V-образные с воздушным охлаждением, и оба обеспечивали более-менее приемлемую динамику в диапазоне скоростей до 60 км/ч. Но современному водителю, конечно, это будет казаться несколько необычным.

Эргономика. Вы удивитесь, но в “Запорожце” совсем не тесно! Правда, при том что спереди в длину места для ног более чем достаточно, по бокам несколько ограничивают пространство колесные арки передних колес. Кроме того, сиденья расположены не по-современному низко, извините, немного по-спортивному. Обзорность в переднем секторе даже лучше современных автомобилей, а для обзора задней полусферы придется добавить пару наружных зеркал.

Читайте также: Каким на самом деле был первый “Запорожец”

В плохую погоду, когда окна запотевают, с обзорностью будет хуже, особенно если отопитель неисправен. А чаще всего он все же будет неисправен, поскольку по сути своей довольно сложный. Однако когда его все-таки наладить, в салоне можно даже в морозы ездить в футболке. Подвеска не очень комфортная, особенно передняя, хотя на ровных дорогах это не заметно. С другой стороны, из-за запаса прочности ходовой и высокопрофильных шин машина не боится ям и выбоин.

Подвеска “Запорожца” не очень мягкая, но очень прочная. К сожалению, сегодня мало кто возьмется за ее ремонт.

Управление. Как уже упоминалось, динамика в городских условиях более-менее приемлемая, хотя занимать левый ряд не желательно даже на 40-сильных версиях. За городом машины с “сороковкой” легко держат 90–100 км/ч, “тридцатки” лучше не вести долго на скорости больше 80 км/ч. Руль всех “Запорожцев” легкий (передок-то легкий!), однако не очень точный. Педали поначалу кажутся совершенно необычными: весь блок сдвинут вправо, акселератор нужно давить сверху вниз, тормоза тугие (усилителя нет), к тому же их педаль в ранних моделях торчит прямо из пола. Передачи переключаются туго, рычаг не очень привычно торчит вертикально вверх, на нем чувствуются неприятные механические реакции. Упомянутое требует от водителя в городских условиях некоторого напряжения, особенно от тех, кто привык к расслабляющему комфорту современных иномарок.

Звук. Почему-то принято считать, что “Запорожец” очень шумный. Смеем заверить, что исправный ЗАЗик в некоторых режимах даже тише современных ему машин классом выше, например, “Москвича”. Дело в том, что расположенный сзади двигатель во время движения оставляет свой звук сзади, особенно на скорости за 40 км/ч. При равномерном движении к пассажирам доносится лишь негромкая высокочастотная составляющая шума.

Объем багажника ЗАЗ-966, -968 и -968А был ограничен отопителем, рулевым механизмом, запаской и аккумулятором. В -968М колесо и АКБ переехали в корму.

Практичность. Багажник расположен спереди и он явно маловат – максимум 200 л. К тому же он имеет сложную неправильную форму, а загружать его приходится через высокий борт и запаску, которая на всех моделях кроме 968М торчит впереди. Некоторые владельцы демонтируют правое переднее кресло, чем убивают двух зайцев: облегчают доступ к заднему дивану и освобождают место для громоздкого багажа.

Эксплуатационные качества

В части эксплуатационных особенностей есть несколько специфических забот, причем некоторые из них – в пользу "запика".

Температура. Главный прибор на всех ЗАЗах – термометр масла, ведь двигатели МеМЗ работают на грани перегрева. Прежде всего скажем, что исправный двигатель не греется. Чтобы так было всегда, надо следить за настройками зажигания и карбюратора, а главное – мотор должен быть чистым. Порой это непросто обеспечить, ведь МеМЗы-”воздушники” очень любят потеть смазкой. В частности – через уплотнители трубок привода клапанов, которые скрыты под жестяными кожухами системы охлаждения.

Читайте также: В Америке тоже был свой "Запорожец": малоизвестные факты

Однако отметим, что фактор перегрева не имеет значения в коротких поездках, поскольку двигатель без водяной рубашки быстро остывает во время остановок.

Горюче-смазочные материалы. Моторы потребляют самый дешевый из современных бензинов, равно как и масло, а сменных фильтров у "запорожцев" нет вовсе – ни смазочного, ни воздушного.

Больший из двигателей "Запорожца" в 1,2 л обеспечивает в городе более-менее приличную динамику. Но 0,9-литровая "тридцатка" слабая по современным меркам.

Сервис. Настоящей проблемой для сегодняшнего зазовода будет найти СТО, где возьмутся обслуживать “Запорожца”. И хотя автомобиль спроектирован так, чтобы все работы мог делать сам владелец, у вас не всегда будет время на это. Так что придется искать или фаната-умельца где-то на гаражах, или реставрационную мастерскую, где восстанавливают и обслуживают ретротехнику. Определенные трудности будут и с запчастями. В принципе, их всегда можно найти, но не в магазине, а в интернете или на рынке, то есть – с определенной задержкой.

Рекомендация Авто24

Ездить на "Запорожце" по делам сегодня все-таки можно. Но насколько это будет удобно, очень зависит от вашей амбициозности и от состояния конкретного экземпляра. К сожалению, “ЗАЗов” в хорошем состоянии сохранилось мало, а ежедневная эксплуатация изношенной машины может быть несколько обременительной. Особенно учитывая то, что все ремонтные работы придется делать самостоятельно. Поэтому если в вашем гараже сохранился неплохой “Запорожец”, советуем все-таки оставить его для променадов выходного дня. Или продать его в руки настоящих ценителей, а взамен приобрести какую-нибудь другую модель, к которой полно запчастей, и которую можно обслуживать на СТО. Возможно, при обмене даже не придется доплачивать – “Запорожцы” в хорошем состоянии сегодня в цене.

Читайте также: Каким был первый "Запорожец”: 5 секретов горбатого