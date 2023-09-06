ZF создает очень компактный и конкурентоспособный электромагнитный электромагнит.

Компания ZF разработала электродвигатель, не требующий магнитов. В отличие от бесмагнитных концепций так называемых синхронных двигателей с раздельным возбуждением (SESM), имеющихся в настоящее время, I2SM (внутрироторный синхронный двигатель с индуктивным возбуждением) ZF передает энергию магнитному полю через индуктивный возбудитель внутри ротора. Это делает двигатель чрезвычайно компактным, обеспечивая при этом максимальную удельную мощность и крутящий максимальный момент.

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Таким образом, этот усовершенствованный вариант синхронного двигателя с отдельным возбуждением является альтернативой синхронным машинам с постоянными магнитами (PSM). Последние в настоящее время являются двигателями, наиболее часто используемыми в электромобилях, но в их основе лежат магниты, производство которых требует использования редкоземельных элементов. С I2SM ZF устанавливает новый стандарт в производстве электродвигателей, чрезвычайно экологичных, а также очень мощных и эффективных в эксплуатации.

По сравнению с обычными системами SESM асинхронный возбудитель позволяет снизить потери, связанные с передачей энергии ротора, на 15 процентов. Кроме того, выбросы углекислого газа при производстве электродвигателей PSM, в частности, за счет редкоземельных магнитов, могут быть снижены до 50 процентов.

В дополнение к этим преимуществам I2SM устраняет потери сопротивления, возникающие в традиционных электродвигателях PSM. Это обеспечивает лучшую производительность в определенных режимах работы, например при длительных поездках по шоссе на высокой скорости.