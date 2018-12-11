В Україні стрімко росте попит на вживані автомобілі. В листопаді продажі авто з пробігом зросли на 84 відсотки.

За листопад в Україні було зареєстровано 11,5 тис. легкових автомобілів з пробігом, що на 84 відсотки більше, ніж роком раніше. Вживані автомобілі охопили 61% загального обсягу первинних реєстрацій у легковому сегменті ринку.

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В асоціації “Укравтопром” визначили, які марки легкового автомобільного секонд-хенду мали найбільший попит в листопаді.

Очолює рейтинг Volkswagen – 1840 автомобілів цієї народної марки знайшли в Україні своїх чергових власників. На другому місці Renault з результатом 1445 одиниць.Третій рядок рейтингу посідає Skoda з результатом 1117 шт.Четверта позиція за автомобілями Ford – 788 б/в авто. Замикає п’ятірку лідерів Nissan з листопадовим підсумком 615 авто з пробігом.

Всього за перші 11 місяців в Україні було поставлено на облік 95,4 тис. імпортованих легкових автомобілів, які були в експлуатації, що на 90% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.